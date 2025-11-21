Son Mühür- Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi'nin kararı sonrası tahliye edilip edilmeyeceği merakla beklenen Selahattin Demirtaş'ın Bülent Arınç'la görüşmesi ikili arasında polemiğe neden oldu.

Arınç, daha önceki açıklamalarında ''Arkadaşlarıma vasiyetimdir. Burada ölürsem beni tabutumla dik çıkarsınlar'' diyen Selahattin Demirtaş'ın kendisiyle görüşmesinde,

''"Hatta 'eşim 4 gündür burada tahliye bekliyordu' dedi. 'Artık sen git' demiş Selahattin Bey'' sözleriyle Demirtaş'ın tahliye olmadığı için hayal kırıklığı yaşadığını savunmuştu.

Selahattin Demirtaş kendi el yazısıyla kamuoyuna açıkladığı mektubunda Arınç'ın iddialarını yalanlayarak,

''Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğim'' mesajı vermişti.

Arınç'tan kontra geldi!



Demirtaş'ın açıklamalarında hedef aldığı Bülent Arınç'tan sözlerinin arkasında olduğuna dair açıklama geldi.

''Sayın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmem akabinde görüşmemiz üzerine izlenimlerimi ve bazı anekdotları kamuoyu ile samimi bir şekilde paylaştım. Çok net bir şekilde söylemek isterim ki aktardığım hiçbir cümlede ‘çarpıtma’ ya da ‘uydurma’ yoktur.'' diyen Arınç,

''İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım. Kaldı ki görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi konuşma geçmemiştir. Bugün açıklamasında kullandığı ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ ifadelerini kabul etmem mümkün değil. 50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem.'' hatırlatmasında bulundu.

Arınç açıklamasında şu görüşlere yer verdi...



Yeterince siyasi tecrübem var...



Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için çok üzgünüm…

Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerimi bugüne kadar siyasi atmosferden bağımsız olarak bir hukukçu gözüyle her daim ifade ettim.

Sayın Demirtaş’ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden de zaten ziyaretine gittim. Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum. Sayın Demirtaş da farkına varmalı ki bugün biçare iyi niyetliler ile maksatlı kötülerin arasında kalmış bulunuyoruz.

Kendisinin içinde bulunduğu şartlardan kurtulması için iyilerin biraz daha güçlü olması lazım. Vicdanın, adaletin ve merhametin bugün çok daha konuşulur olması ve kalplerde yer etmesi lazım. Kin ve intikam duygularının atılıp onun yerine insanı, insan olarak kabul etmek, kul hakkını düşünmek ve ahirette hesap vermeyi akla getirmek lazım. Ben bunun için çalışıyorum.



Kızgın değil, kırgınım...



Ben Sayın Demirtaş’a bugün kamuoyu ile paylaştığı fikirlerinden dolayı kızmıyorum ancak kırıldığımı da ifade etmek isterim. Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerim hala aynıdır. İnşallah en yakın zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşur.