Son Mühür- Rolüne büyük bir özenle hazırlandığını belirten Taner Ölmez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, öbür taraftan da Kur’an okumaya başladım. İkisini birlikte, paralel götürmeye çalıştım. Çünkü İmam Gazali’yi anlamak için önce Kur’an-ı Kerim’i anlamam gerekiyordu.”

30 bölümlük dizi Tabii platformunda

İmam Gazali’nin yaşamını konu alan yapım, 30 bölümden oluşacak ve dijital platform Tabii’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin senaryosunu Emre Konuk kaleme aldı, yönetmenliğini ise Sedat İnci üstlendi.

Usta oyuncular aynı projede buluştu

Akli Film tarafından Gebze’deki stüdyolarda çekilen dizide, Taner Ölmez’e güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Yurdaer Okur, İmam Cüveyni karakterini canlandırırken; Caner Şahin “Salih” rolünde, Özge Özberk ise “Seyyide Hatun” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Taner Ölmez’den tarihi karaktere derin hazırlık

Başarılı performanslarıyla tanınan Taner Ölmez’in, İmam Gazali gibi tarihsel ve dini yönü güçlü bir karakteri canlandırmak için yoğun bir hazırlık süreci yürüttüğü belirtiliyor. Oyuncunun bu yaklaşımı, hem rolüne duyduğu saygıyı hem de karakterin felsefi derinliğini anlamaya yönelik profesyonel tutumunu yansıtıyor.