Son Mühür- 42 yaşındaki Murat Dalkılıç ile 29 yaşındaki Özgü Kaya’nın ilişkisi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Dalkılıç, aşkı için “Tutku olmazsa olmaz birisiyim. Enerjim bir anda değişiyor, daha pozitif ve mutlu birine bürünüyorum. Aşkın bana kattığı en güzel şey içimdeki pozitifliği artırması” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Ayvalık’a taşındı

Şarkıcı, sevgilisi için radikal bir karar da aldı. Özgü Kaya’nın rol aldığı “Cennetin Çocukları” dizisinin çekimleri Ayvalık’ta devam ediyor. Kaya’yı yalnız bırakmak istemeyen Dalkılıç, Ayvalık’a taşınarak sevgilisinin yanında olmayı seçti.

İlk bölümü birlikte izlediler

Taze çift, dizinin ilk bölümünü birlikte izleyerek dikkatleri üzerine çekti. Özgü Kaya ilişkisiyle ilgili konuşmamayı tercih ederken, açıklamayı yapan taraf Murat Dalkılıç oldu.

Dalkılıç, “Ben dedim ki hadi ben de seninle geleyim, o yüzden Ayvalık’a taşındım. Günlük her şeyine şahit oluyorum orada” ifadelerini kullandı.