Son Mühür- Habertürk’ün haberine göre, ünlü şarkıcı çocukluk yıllarından bu yana burun ameliyatlarıyla mücadele ediyor. Dalkılıç, “7 yaşından 25 yaşına kadar yedi defa ameliyat oldum. Sonra bir daha olmak istemedim ama peşimi bırakmadı. 4-5 sene önce yeniden nüksetti. Detone olmaya başlayınca mecburen ameliyat oldum. O ameliyatta enfeksiyon kaptım, defalarca masaya yattım” sözleriyle süreci anlattı.

Arka arkaya 11 saatlik iki ameliyat geçirdi

Burun ameliyatları sürecinde ciddi sağlık riskleriyle karşılaştığını belirten Dalkılıç, “Burun konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Ama benim kapalı ameliyat olmam gerekiyordu, menenjit riski vardı. O riski almadık; arka arkaya 11’er saat süren iki ameliyat oldum. Komalar yaşadım” dedi.

Zor şeyleri artık hediye olarak görüyorum

Ünlü şarkıcı, yaşadığı zorluklardan ders çıkardığını ve hayata bakışının değiştiğini de dile getirdi. “Doktorum, ‘Düzeltme ihtimalimiz var’ dedi. İnsanlar zor şeyler yaşadığında üzülüyor ama ben artık onları hediye olarak kabul edebilmeyi öğrendim. İki senedir hiç olmadığım bir Murat’ı keşfettim” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri de paylaşan Dalkılıç, ocak ayında bir kez daha ameliyat olmayı planladığını söyledi.