Son Mühür- İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan Cemcir’in geçirdiği süreçle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Esin Korkut, divertikül kanamasının kalın bağırsak duvarında oluşan küçük kese benzeri yapılarındaki damarların yırtılması sonucu meydana geldiğini vurguladı. Korkut, bu kanamanın genellikle aniden başladığını ve çoğu durumda ağrıya yol açmadan bağırsak kanaması şeklinde kendini gösterdiğini söyledi.

Sinsi ilerliyor, çoğu zaman tesadüfen tespit ediliyor

Divertiküllerin yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Korkut, özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde ve kabızlık şikâyeti olanlarda daha çok ortaya çıktığını ifade etti. Hastaların büyük bölümünde belirgin bir yakınma olmadığını kaydeden Korkut, “Bu küçük baloncuklar çoğu kez rutin kolonoskopiler sırasında fark ediliyor. Ancak komplikasyon geliştiğinde şiddetli ağrı ve yoğun kanama görülebiliyor” dedi.

Çarpıntı ve halsizlik ilk uyarı olabilir

Divertiküler kanamanın parlak, taze kanla kendini gösterebildiğini belirten Korkut, hemoroid kanamalarıyla karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Hastaların genellikle çarpıntı, halsizlik ve genel durum bozukluğu gibi şikayetlerle acile başvurduğunu dile getiren uzman isim, tanıda kolonoskopi ile görüntüleme yöntemlerinin kritik rol oynadığını aktardı. Kolonoskopiyle sonuç alınamayan durumlarda BT anjiyografi gibi ileri tetkiklere başvurulduğunu, bazı vakalarda aynı seansta müdahale yapılabildiğini ekledi.

Risk grubunda kimler var?

Prof. Korkut, ileri yaşta olanlar, kabızlık problemi yaşayanlar, ek hastalığı bulunanlar ve kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin divertikül kanaması açısından daha yüksek risk taşıdığını belirtti. Liften zengin beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durma ve kilo kontrolünün hastalığın seyrinde önemli olduğunu vurguladı. Kan sulandırıcı kullanan hastaların ise hekim kontrolünde alternatif tedavi seçeneklerini değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kanama çoğu zaman kendiliğinden duruyor ama takip şart

Divertiküler kanamaların hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Korkut, bu tablonun bazı durumlarda yaşamı tehdit edebileceğini belirtti. Hastaların yaklaşık yüzde 80’inde kanamanın kendiliğinden durduğunu aktaran Korkut, gerekli görülen vakalarda kolonoskopik girişimler veya nadiren cerrahi yöntemlere başvurulduğunu ifade etti. Tedavi sonrası düzenli takip ile hastaların sağlık durumunun stabil hale getirildiğini de sözlerine ekledi.