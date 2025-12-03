Son Mühür - Ünlü oyuncu Murat Cemcir, çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Cemcir’in sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan son açıklama, hayranlarını sevindirdi.

Prof. Dr. Metin Uzan, Cemcir’in alt gastroentestinal sistemde kanama şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Kanamanın kontrolü sağlandı. Yoğun bakımdan normal odaya alındı. Genel sağlık durumu iyiye gitmekte"

Sağlık durumu iyiye gidiyor

“Murat bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.”