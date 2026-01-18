Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, cezaevinden hastaneye kaldırıldı. Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ve burada tedavi altına alındığı bildirildi. Gazeteci Ersin Eroğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre, Çalık’ın ailesi ve avukatları, sevk kararının detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta boynundaki kitlenin alınması için ameliyat edilen Çalık, operasyonun ardından yalnızca iki gün sonra tekrar cezaevine gönderilmişti.

Eroğlu, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye kaldırıldı. Murat Çalık’ın ameliyat olduğu Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’ne değil, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Çalık’ın ailesi ve avukatları olaya ilişkin ayrıntıları öğrenmeye çalışıyor. Murat Çalık geçen hafta boynundaki kitleden dolayı ameliyat edilmiş, iki gün sonra yeniden cezaevine gönderilmişti. Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan Murat Çalık 10 aydır tutuklu bulunuyor.”