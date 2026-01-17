Dikili, 16 Ocak 2026 akşamı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşadı. Kentin yerel topluluklarından Grup Mihman, Dikili Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneye çıkarak izleyicilerden yoğun ilgi gördü. 15. yüzyıl halk ozanlarından günümüz sanatçılarına uzanan zengin repertuarıyla konser veren grup, birçok değerli ozanın türkü ve deyişlerini canlı performansla seslendirdi. Geceye renk katan bir diğer unsur ise Bergama Pir Sultan Abdal Derneği Semah Ekibi oldu. Semah gösterisiyle izleyicileri coşturan ekip, etkinliğe görsel bir şölene dönüştürdü. Salonun tamamen dolduğu konser, katılımın yoğunluğuyla da dikkat çekti.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün de takip ettiği konser, organizasyon kapsamında Dikili Cemevi tarafından ev sahipliği yapıldı. Gece, izleyicilerin alkışları ve coşkusuyla sona erdi.