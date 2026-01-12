Son Mühür- İran coğrafyasında her geçen gün derinleşen siyasi çalkantılar ve ekonomik daralma, Türkiye’nin sınır güvenliği gündeminde en üst sıraya yerleşti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, komşu ülkede yaşanan bu istikrarsızlığın Türkiye sınırlarına büyük bir göç dalgası olarak çarpabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Doğu sınırlarında yeni göç dalgası alarmı

İran içerisinde tırmanan iç karışıklıklar, sert güvenlik müdahaleleri ve ekonomik yapının çöküş noktasına gelmesi, Türkiye için yeni bir düzensiz göç tehdidini beraberinde getiriyor. Konuyu yakından takip eden CHP’li Murat Bakan, özellikle İran’ın Türkiye’ye komşu olan bölgelerindeki hareketliliğin, insan kaçakçılığı şebekeleri için yeni bir baskı unsuru oluşturduğuna dikkat çekti. Bakan, Türkiye’nin dış politika dengelerini ve sınır güvenliği stratejilerini, bu olası kitlesel hareketliliğe karşı vakit kaybetmeden tahkim etmesi gerektiğini ifade etti.

Acil eylem planı var mı?

Milletvekili Murat Bakan, İran üzerinden gelmesi muhtemel düzensiz göç dalgasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir soru önergesi verdi. Önergesinde, 2024 ve 2025 yıllarındaki İran uyruklu göçmenlerin yakalanma istatistiklerini soran Bakan, aynı zamanda bu rota üzerinden gelen Afganistan ve Pakistan uyruklu kişilerin sayısına dair verilerin açıklanmasını talep etti. İçişleri Bakanlığı bünyesinde İran kaynaklı bir kitlesel göç senaryosuna karşı hazırlanan bir acil eylem planının olup olmadığını sorgulayan Bakan, Van, Ağrı, Iğdır ve Hakkari hattındaki fiziki ve teknolojik güvenlik önlemlerinin ne ölçüde artırıldığının bilgisini istedi. Ayrıca, Geri Gönderme Merkezlerinin mevcut kapasitelerinin olası bir yığılmaya cevap verip veremeyeceği de önergede yer alan diğer hayati başlıklar oldu.

Dışişleri Bakanlığına bölgesel risk sorgusu

Meselenin diplomatik boyutunu da ihmal etmeyen Murat Bakan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik hazırladığı sorularla Türkiye’nin uluslararası arenadaki hazırlığını gündeme taşıdı. İran ile yürütülen diplomatik temasların içeriğini soran Bakan, olası bir kitlesel göç hareketi durumunda Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarla koordinasyonun sağlanıp sağlanmadığını merak ettiğini belirtti. Özellikle ABD veya İsrail kaynaklı muhtemel askeri müdahalelerin İran’dan Türkiye’ye yönelik göç baskısını tetikleyebileceği öngörüsünü paylaşan CHP’li Bakan, bakanlığın bu konuda somut bir risk değerlendirme raporu hazırlayıp hazırlamadığının açıklanmasını talep etti.

Güvenlik ve sosyal düzen vurgusu

Murat Bakan, konunun sadece sınır güvenliğiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin kamu düzeni ve toplumsal güvenliği için de ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın İran’daki karışıklığın derinleşmesi ihtimaline karşı aldığı önleyici tedbirleri soran Bakan, insan kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonların bilançosunun paylaşılmasını istedi. İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye’nin sınırlarında yeni bir düzensiz göç travması yaşamaması adına, hem diplomatik hem de askeri tüm önlemlerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve acil bir strateji belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.