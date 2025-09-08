Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde dezavantajlı bölgelerdeki 3 devlet okulunda öğrenim gören 3 bin öğrenciye yemek desteği verdi. Menüde gevrek, ayran, kek, meyve suyu, helva ve sütlü tatlı yer aldı. Ürünler, Bornova Belediyesi’nin Kent Marketleri ve Kent Lokantaları’ndan temin edilerek hazırlandı.

“Hiçbir çocuğun aç kalmasına izin vermeyeceğiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimin yanı sıra beslenmenin de önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Eşki, “Çocuklarımızın derslerine odaklanırken karınlarının aç kalmaması, en az eğitim materyalleri kadar önemli. Bornova’da hiçbir çocuğun aç kalmasına izin vermeyeceğiz. Her bir öğrencimizin yanında durmaya, onların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Dağıtımlar haftada üç gün sürecek

Yemek desteği, yalnızca ilk günle sınırlı kalmadı. Aynı okullarda Çarşamba ve Cuma günleri de dağıtım yapılacak. Önümüzdeki haftalardan itibaren ise ilçenin farklı noktalarındaki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yemek desteği sağlanacak.