Son Mühür- Dünyanın önde gelen dijital içerik platformu Netflix, Türkiye’nin yakın tarihinde uzun süre kamuoyunu meşgul eden Münevver Karabulut cinayetini belgeselleştirme kararı aldı. Platform, özellikle ABD kökenli "true crime" (gerçek suç) türündeki yapımlarıyla tanınırken, bu kez odağı Türkiye’ye çevirdi.

Cinayetin kronolojisi ve yargı süreci

17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüş, bu olay tüm Türkiye'de infial yaratmıştı. Cinayetten sonra uzun süre kaçmayı başaran Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim olmuş ve tutuklanmıştı. Yargılama neticesinde Garipoğlu, 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Garipoğlu’nun cezaevindeki akıbeti de kamuoyunda sürekli tartışma konusu oldu. Hükümlü, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Bu ölüm, intihar olarak açıklanmasına rağmen, kamuoyundaki şüpheleri tamamen giderememişti. Tartışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, Kasım 2024 tarihinde Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, yapılan incelemeler sonucunda mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu kesinleşmiş ve dosya hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Yakında yayında

Gerçek suç içeriklerini izleyicisiyle sıkça buluşturan Netflix, bu çarpıcı dosyayı ‘Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası’ adıyla seçkisine ekledi. Platformdan yapılan tanıtım paylaşımında belgeselin "yakında" izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Yapımın, cinayetin tüm detaylarını, kaçış sürecini ve sonrasında yaşanan tartışmalı yargı ve mezar açma sürecini ele alması bekleniyor.