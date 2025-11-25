Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kadın hakları konusundaki mücadelesine dair güçlü mesajlar verirken, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti tüm dünyada güçlü bir şekilde kınadı.

"Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti asla kabul edilemez bir insanlık suçu olarak nitelendirerek,

"Şiddetle hayat yolculukları kesintiye uğramış, derdini içine atmak zorunda kalan kadınlarla dayanışmamızı göstermek için buradayız. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, insanlık suçudur, ihanettir" dedi.

Şiddetin önlenmesi için hükümet olarak kararlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir erkeğin kadınlara karşı menfi bir tutum içinde olması düşünülemez" diye konuştu.

"Türkiye, kadına şiddetle mücadelede Avrupa'nın önünde"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Türkiye’nin Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha ileri bir noktada olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meseleyi rakamlarla anlatmak doğru değil.

Türkiye, bu konuda Avrupa ülkelerinden daha ileride. Buradaki esas mesele insandır, canın kıymetidir" diyerek, her bir kadının şiddet görmesinin tüm toplumu etkileyen büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Kadına şiddetin ideolojik bir mesele olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman zalime karşı mazlumun yanında olacağını ifade etti.

"Gazze'deki şehitlerin 3'te ikisi çocuklardan oluşuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki şiddeti ve savaşın yarattığı trajediyi de gündeme getirdi. "Gazze'deki şehitlerin 3'te ikisi çocuklardan oluşuyor.

Gazzeli kadınlara yönelik barbarlık, hak ettiği tepkiyi görmedi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki kadınların cesaretine ve direncine saygılarını sundu.

"Kadın mutluysa, aile mutludur"

Kadının, ailenin temeli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın mutluysa, aile mutludur. Kadın huzurluysa, o ailede huzur vardır" ifadelerini kullandı. Kadına yönelik şiddetin ailenin huzuruna vurulmuş bir darbe olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, şiddet olgusu ile mücadeleye dair kültürel ve toplumsal sorumlulukların da altını çizdi.

"Aile mahremiyeti, kadının onuru ve canı her şeyden önce gelir. Ailelere sahip çıkmak, güvenli bir çatı inşa etmek demektir" dedi.

Kadın istihdamında başarılar ve yasal düzenlemeler

Son 23 yılda kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesini benimseyen Türkiye, kadınların güçlendirilmesi adına birçok önemli adım attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 27,9 iken, 2025’te bu oranın yüzde 35,8’e çıktığını açıkladı.

Kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve kadın istihdamının güçlendirilmesi için çeşitli projeler hayata geçirildi.

Ayrıca, 2025'te Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle cinsel suçlara yönelik cezalar artırılarak caydırıcılık sağlandı.

Kadına karşı işlenen suçların cezalarının arttırılması ve şiddet önleme merkezlerinin sayısının artırılması bu reformlardan bazıları.

"Kadın, toplumun temeli ve ailelerin kilit taşıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadının toplumda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluğun herkesin omuzlarında olduğunu ifade etti.

"Kadın, toplumun temeli ve ailelerin kilit taşıdır. Ailenin huzuru ve toplumun refahı için kadınların güvende olması gerekir" dedi.