2026 yılında Diyanet TV, TRT 1 ve Kanal 7 başta olmak üzere birçok kanal, Ramazan boyunca düzenli olarak mukabele yayını yapacak. Peki mukabele saatleri nasıl belirlendi, hangi kanalda saat kaçta başlıyor? İşte tüm detaylar.

Mukabele nedir, neden okunur?

Mukabele, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in hafızlar tarafından sesli okunması ve cemaatin bu okuyuşu takip ederek hatim indirmesi geleneğine verilen isim. Sözlük anlamı olarak "karşılıklı okuma" manasına gelen mukabele, Hz. Peygamber'in her Ramazan'da o güne kadar inen ayet ve sureleri Cebrail (a.s.) ile karşılıklı okumasına dayanıyor. Bu uygulamaya İslam geleneğinde "arza" adı veriliyor.

Camilerde, mescitlerde ve evlerde yüzyıllardır sürdürülen bu gelenek, günümüzde televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla da devam ediyor. Mukabele sayesinde Kur'an okumayı bilmeyen ya da camiye gidemeyenler de bu manevi atmosfere ortak olabiliyor.

2026 Ramazan mukabele saatleri ve kanallar

Mukabele, 2026 Ramazan'ında üç büyük kanalda düzenli olarak yayınlanıyor. Her kanalın yayın saati farklı olduğundan, izleyiciler gün içinde farklı zaman dilimlerinde mukabeleye katılma imkânı buluyor.

Diyanet TV mukabele saatleri 2026: Diyanet TV'de her gün saat 07:00 ve 15:00 olmak üzere günde iki kez mukabele yayını yapılıyor. Sabah programını kaçıranlar ikindi vakti öncesindeki yayını takip edebiliyor.

TRT 1 mukabele saatleri 2026: TRT 1 ekranlarında mukabele her gün saat 06:25'te başlıyor. Sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif programı olarak yayınlanan mukabele, Ramazan boyunca kesintisiz devam edecek.

Kanal 7 mukabele saatleri 2026: Kanal 7'de mukabele yayını her gün saat 06:00'da ekrana geliyor. En erken saatte mukabele dinlemek isteyenler için Kanal 7 ideal bir seçenek oluşturuyor.

Mukabele dijital platformlardan nasıl takip edilir?

Televizyon dışında mukabele yayınlarını takip etmek isteyenler için farklı seçenekler de mevcut. Diyanet TV'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayın takip edilebiliyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın YouTube kanalında da mukabele yayınları yer alıyor.

Bunların yanı sıra pek çok bölgesel kanal ve dini içerikli televizyon kanalı da Ramazan boyunca kendi mukabele programlarını yayınlıyor. Camilerde ise genellikle sabah, öğle veya ikindi namazları öncesinde hafızlar eşliğinde mukabele okunuyor.

Mukabele takip ederken dikkat edilmesi gerekenler

Mukabele takip ederken abdestli olmak şart değil ancak tavsiye ediliyor. Kur'an-ı Kerim'e hürmet açısından mümkünse temiz bir ortamda, huşu içinde dinlemek manevi kazancı artırıyor. Mushaf üzerinden takip edenler için abdest almak gerekiyor.

Ramazan boyunca her gün düzenli olarak mukabele takip edenler, ayın sonunda hatim indirmiş oluyor. Günde yaklaşık bir cüz okunarak 30 günde Kur'an-ı Kerim'in tamamı bitirilmiş oluyor. Mukabele, bireysel ibadetin ötesinde toplumsal bir birliktelik ve manevi paylaşım ortamı da sunuyor.