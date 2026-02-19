Ramazan yardımı başvuruları 10 Aralık 2025 ile 10 Şubat 2026 tarihleri arasında online olarak alındı. Başvurusu kabul edilen ailelere Ramazan boyunca gıda paketi ve maddi destek ulaştırılacak.

Bahçelievler belediyesi ramazan yardımı başvuru şartları

Bahçelievler belediyesi ramazan yardımı almak isteyen vatandaşların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Belediyenin açıkladığı şartlar şöyle sıralanıyor:

Başvuru sahibi 18 yaşından büyük olmalı

olmalı Bahçelievler ilçe sınırları içinde en az 1 yıldır kesintisiz ikamet edilmeli

içinde en az 1 yıldır kesintisiz ikamet edilmeli Aynı haneden yalnızca bir kişi başvuru yapabilir

başvuru yapabilir Hane halkı kişi başı aylık net gelir 10.000 TL'yi geçmemeli

Hane halkı adına birden fazla gayrimenkul bulunmamalı

bulunmamalı Hanedeki araca ait kasko değeri 700.000 TL'nin altında olmalı

Aynı adreste yaşayan bireylerden birden fazla başvuru yapılması halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak. Gelir hesaplamasında maaş, emekli aylığı, kira geliri ve nafaka gibi tüm kalemler dikkate alınıyor.

Bahçelievler ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Online başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ramazan.bahcelievler.bel.tr adresine giriş yaparak "Başvuru Türü" bölümünden "Ramazan Yardımı" seçeneğini işaretleyebilir. Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden alınan adres kayıt belgesi ve gelir bilgileri talep ediliyor.

Yüz yüze başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise gerekli belgelerle birlikte Bahçelievler Belediyesi binasına giderek işlemlerini tamamlayabiliyor.

Ramazan yardımı kapsamında neler var?

Bahçelievler Belediyesi 2026 Ramazan programı kapsamında ailelere gıda erzak kolisi ve maddi destek sağlayacak. Bunun yanı sıra Aile Destek Evi projesiyle bayram öncesi çocuklara kıyafet yardımı yapılacak. Belediye, 2019'dan bu yana toplam 400 milyon TL sosyal yardım dağıttığını açıklamıştı.

SYDV başvurusu da yapılabilir

Bahçelievler sakinleri ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla da destek başvurusunda bulunabiliyor. SYDV başvuruları yüz yüze yapılıyor. Vakıf, Bahçelievler Kaymakamlığı binasında hizmet veriyor.

Adres: Şirinevler Mahallesi, Barbaros Caddesi, Hükümet Konağı No: 11/3 Bahçelievler/İstanbul

Telefon: 0 212 441 97 27