Güzel koku kullanımının oruca etkisi her Ramazan'da en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki oruçluyken parfüm sıkmak, kolonya sürmek ya da deodorant kullanmak caiz mi? İşte Diyanet'in açıklaması ve dikkat edilmesi gereken detaylar.

Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Diyanet görüşü

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre parfüm sıkmak orucu bozmaz. Kurumun açıklamasına göre orucu geçersiz kılan durumlar yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerle sınırlı. Parfüm, kolonya ve deodorant gibi ürünler bu kapsamda değerlendirilmiyor.

Deriye uygulanan ya da havaya karışan kokular sindirim sistemine ulaşmadığı için orucu etkilemiyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, güzel koku kullanımının gıdalanma ve beslenme unsuru olmadığını, dolayısıyla ibadete herhangi bir zarar vermediğini vurguluyor.

Kolonya ve deodorant kullanmak orucu bozar mı?

Parfüm gibi kolonya sürmek ve deodorant kullanmak da orucu bozmuyor. Bu ürünlerin tamamı dıştan uygulanan bakım malzemeleri olarak kabul ediliyor. Ciltle temas eden maddeler mideye ulaşmadığı için orucun sıhhatine engel oluşturmuyor.

Diyanet'in hadislere dayanan açıklamasına göre yemek, içmek, cinsel ilişki, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir durum bulunmuyor.

Dikkat edilmesi gereken tek nokta

Her ne kadar parfüm sıkmak orucu bozmasa da uzmanlar bir konuya dikkat çekiyor. Yoğun sprey kullanımı sırasında parfüm taneciklerinin ağza kaçması ve yutulması halinde oruç bozulabiliyor. Ancak bu durum son derece nadir yaşanıyor ve normal koşullarda elbiseye ya da cilde sıkılan parfüm oruca zarar vermiyor.

Benzer şekilde tütsü dumanı veya yoğun koku bulutunun bilinçli olarak boğaza çekilmesi bazı alimlere göre sakıncalı kabul ediliyor. Kazara solunması ise orucu bozmuyor.

Orucu bozan durumlar neler?

Diyanet'e göre orucu bozan başlıca haller şöyle:

Yemek ve içmek (su dahil her türlü gıda)

Cinsel ilişki

Sigara, nargile gibi tütün ürünleri kullanmak

Kendi isteğiyle ağız dolusu kusmak

Besleyici nitelikte iğne yaptırmak

Parfüm, kolonya, deodorant, krem ve göz damlası gibi dıştan uygulanan ürünler ise bu listenin dışında kalıyor. Oruç tutan vatandaşlar gün içinde gönül rahatlığıyla güzel koku kullanabiliyor.