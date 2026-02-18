Hafta ortasında güneşli yüzünü gösteren İzmir havası, hafta sonu yerini yağmura bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 21-22 Şubat tarihlerinde kent genelinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Sıcaklıkların Cuma gününe göre düşüş göstereceği hafta sonunda, dışarıda plan yapanların şemsiyelerini yanlarından ayırmaması gerekiyor. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? İşte detaylar...

İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de 20 Şubat Cuma günü 19 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar ve parçalı bulutlu hava, yerini serin ve yağışlı bir hafta sonuna bırakıyor. Meteorolojik verilere göre, hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, kentte gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Hafta sonuna başlangıç yapacak olan 21 Şubat Cumartesi günü, İzmir genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Günün en düşük sıcaklığının 11 derece, en yüksek sıcaklığının ise 15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranının yüzde 89'lara kadar çıkacağı bu günde, rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 17 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞÜYOR

Yağışlı hava dalgası Pazar günü de etkisini sürdürmeye devam edecek. 22 Şubat Pazar günü yağmurlu hava kenti terk etmezken, sıcaklıklarda Cumartesi gününe göre bir düşüş daha yaşanacak. En düşük sıcaklığın 7 dereceye, en yüksek sıcaklığın ise 13 dereceye gerilemesi bekleniyor. Haftanın ilk iş günü olan Pazartesi ile birlikte yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması tahmin ediliyor.