Deneyimli gazetecinin Halk TV'de Seda Selek ile birlikte sunduğu "Neden Sonuç" programına yüzünde dikişler ve bantlarla katılması, izleyicileri endişelendirdi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce "geçmiş olsun" mesajı paylaşıldı.

Mehmet Tezkan'a motokurye çarptı

Edinilen bilgilere göre Mehmet Tezkan'a 18 Şubat'ta bir motokurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tezkan, yüz bölgesinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan gazetecinin üst dudağına 7 dikiş atıldı. Tezkan, düşme sırasında dudağının üst kısmının taş ve demire çarptığını, burun çevresinde de ödem oluştuğunu açıkladı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Tezkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı bildirildi. Evinde istirahate çekilen gazetecinin genel durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

"Beni artık böyle idare edeceksiniz"

Mehmet Tezkan, kazanın hemen ardından katıldığı Halk TV yayınında izleyicilere esprili bir üslupla seslendi. Yüzündeki dikişler ve bantlarla ekrana çıkan Tezkan, durumu şu sözlerle özetledi: "Beni artık böyle idare edeceksiniz. Başka çare yok." Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı bulurken, çok sayıda gazeteci, yazar ve televizyoncu geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Mehmet Tezkan kimdir?

Mehmet Tezkan, 1960 İstanbul doğumlu gazeteci ve yazar. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Kariyer yolculuğunda Yankı dergisinde yazı işleri müdürlüğü, Show TV'de haber müdürlüğü, Star TV'de genel yayın koordinatörlüğü (1996-1999), Sabah gazetesinde genel yayın müdür yardımcılığı ve ATV'de genel müdürlük (2004-2006) gibi önemli görevler üstlendi.

Sabah, Vatan ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Tezkan, 2019'dan itibaren T24'te yazmaya başladı. 2021'den bu yana Halk TV'de Seda Selek ile birlikte hafta içi yayınlanan "Neden Sonuç" programında yorumculuk yapıyor. Siyasi analizleri ve açık sözlü üslubuyla bilinen 66 yaşındaki Tezkan, Türk medyasının tanınmış isimlerinden biri.