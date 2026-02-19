ATM’de işlemini tamamlayan bir kişi, kartını hemen almazsa sistem devreye giriyor. Cihazın yazılımında yer alan “zaman aşımı” protokolü, işlem bittikten sonra yaklaşık 10 ila 15 saniyelik bir süre tanıyor. Bu süre içinde kart alınmazsa ATM, kartın unutulduğunu varsayıyor.

Amaç aslında güvenlik. Başka birinin kartı alıp kullanmasının önüne geçilmek isteniyor. Bu yüzden cihaz kartı yeniden içeri çekerek güvenli bölmeye alıyor. Kullanıcı o an şaşırsa da sistem bunu bir tür koruma önlemi olarak uyguluyor.

Üç kez yanlış şifre girilirse sistem kartı tutuyor

Kart yutma nedenlerinden biri de hatalı şifre girişleri. Genellikle üç kez üst üste yanlış şifre girildiğinde sistem alarm veriyor. Bu durum, kartın çalınmış olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

ATM bu noktada otomatik olarak “el koyma” işlemi yapıyor. Yani kartı iade etmiyor. Kullanıcı için can sıkıcı bir durum ama bankalar bu uygulamayı güvenlik için sürdürüyor.

Teknik arızalar da kartı içeride bırakabiliyor

Her durum güvenlikle ilgili değil. Bazen iş tamamen teknik bir meseledir. ATM içindeki okuyucu sensörlerin tozlanması ya da yazılımsal bir donma, kartın çıkış noktasına ulaşmasını engelleyebiliyor.

Özellikle elektrik kesintileri ya da banka ağındaki anlık kopmalar da bu tür sorunlara neden olabiliyor. Cihaz çalışıyor gibi görünse de sistem içerde takılabiliyor. Kullanıcı o an ne olduğunu anlamakta zorlanıyor.

Kart yutulursa ne yapmalı

Böyle bir durumda ilk refleks genelde panik oluyor. Oysa yapılması gerekenler net. Öncelikle ATM başından ayrılmamak gerekiyor. Kartın dışarıdan bir müdahale ile alınamayacağından emin olunmalı.

Ardından bankanın müşteri hizmetleri aranarak kart geçici olarak işleme kapatılmalı. Eğer ATM bir banka şubesine bağlıysa, mesai saatleri içinde kimlikle başvurarak kart geri alınabiliyor.

Sonuçta ATM’nin kartı yutması çoğu zaman rastgele bir durum değil. Ya süre aşılmıştır ya şifre hatalı girilmiştir ya da teknik bir sorun yaşanmıştır. Kısacası mesele sandığımız kadar gizemli değil. Ama o 15 saniye gerçekten kritik. Küçük bir dalgınlık, koca bir uğraşa dönüşebiliyor.