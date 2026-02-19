Özellikle sigarayı bırakma sürecinde tedavi amaçlı nikotin bandı kullanan kişiler, Ramazan'da ibadetlerini aksatmadan tedavilerine devam edip edemeyeceklerini öğrenmek istiyor. Bu konuda en yetkili kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nikotin bantlarının oruç üzerindeki etkisine dair net bir fetva yayımladı. İşte nikotin bandı ve oruç hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Nikotin bandı nedir, ne işe yarar?

Nikotin bandı, sigarayı bırakmak isteyen kişilere yönelik geliştirilen bir nikotin replasman tedavisi (NRT) ürünü. Cilde yapıştırılan bu bant, gün boyunca kontrollü miktarda nikotin salınımı yaparak sigara içme isteğini azaltmayı hedefliyor. Bantlar genellikle 7 mg, 14 mg ve 21 mg gibi farklı dozlarda üretiliyor. Günde bir paket ve üzerinde sigara tüketenler için genellikle 21 mg'lık bant öneriliyor.

Nikotin bandı sabah uyandıktan sonra üst kol, göğüs veya sırt gibi tüysüz ve kuru bir bölgeye yapıştırılıyor. Bant 16 ila 24 saat boyunca etkili olabiliyor. Uzmanlar, cilt tahrişini önlemek için her gün farklı bir bölgeye yapıştırılmasını tavsiye ediyor. Doktor kontrolünde kullanılması gereken nikotin bantları, sigara bırakma sürecinde yaşanan baş ağrısı, sinirlilik ve uykusuzluk gibi yoksunluk belirtilerini de önemli ölçüde hafifleterek tedavi başarısını artırıyor.

Nikotin bandı orucu bozar mı? Diyanet ne diyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu soruya açık ve net bir yanıt verdi: Nikotin bandı orucu bozmaz.

Kurul'un fetvasına göre orucu bozan durumlar, vücuda doğal yollarla (ağız, burun gibi) giren maddeler ve cinsel ilişki olarak sınırlandırılıyor. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve kılcal damarlar yoluyla kana karışsa da cildin bu emişi oldukça yavaş ve az miktarda gerçekleşiyor. Ayrıca bu süreç, yeme, içme veya beslenme kapsamında değerlendirilmiyor.

Bu fetva, tıbbi amaçlı ilaçlı bantlar ve merhem gibi cilt üzerinden uygulanan diğer ürünler için de geçerli. Diyanet, 22 Eylül 2005 tarihli kararında da benzer şekilde deri üzerine sürülen ve yapıştırılan ürünlerin orucu bozmadığını teyit etti.

Farklı görüşler ve tartışmalar

Konuyla ilgili bazı din alimleri farklı değerlendirmelerde bulunuyor. Bu görüşe göre nikotin, deri yoluyla da olsa vücuda dışarıdan verilen keyif verici bir madde olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla orucu bozduğunu savunan alimler de mevcut.

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü, nikotin bandının orucu bozmadığı yönünde. Tereddüt yaşayan kişilerin bağlı bulundukları müftülüklerden veya güvenilir dini kaynaklardan bireysel fetva talep etmeleri de tavsiye ediliyor.

Ramazan'da nikotin bandı kullananlar nelere dikkat etmeli?

Ramazan ayında nikotin bandı kullanmaya devam etmek isteyen kişiler için bazı önemli hususlar bulunuyor. Öncelikle bandın mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Uzmanlar, nikotin bandının sol göğüs bölgesine yapıştırılmaması konusunda uyarıyor. Özellikle kalp damar hastalığı bulunan kişilerde bu durum ciddi risk oluşturabiliyor. Bandın genellikle sağ omuz, üst kol veya kalça gibi bölgelere yapıştırılması öneriliyor.

Oruç tutarken nikotin bandı kullanmaya devam edenler, sahur ve iftar saatlerinde bol su tüketmeye dikkat etmeli. Bandın neden olabileceği cilt tahrişini azaltmak için her gün farklı bir bölgeye uygulanması da önemli. Tereddüt yaşayan kişilerin hem doktorlarına hem de din görevlilerine danışarak en doğru kararı vermeleri tavsiye ediliyor.