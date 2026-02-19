Konunun özü aslında şu soruya dayanıyor: Kusma istemsiz mi gerçekleşti, yoksa kişi bunu bilerek mi yaptı? Bu ayrım, kusmak orucu bozar mı sorusunun cevabını doğrudan etkiliyor.

Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre kusmak orucu bozar mı?

Cübbeli Ahmet Hoca, bu konuda İslam alimlerinin genel çizgisini takip ediyor. Hocaya göre istemsiz biçimde gerçekleşen kusma orucu bozmaz. Ancak kişi bilerek ve kendi iradesiyle ağız dolusu kusarsa, oruç bozulmuş sayılıyor. Bu görüş hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla hem de Hanefi ve Şafii mezhebi alimlerinin fetvalarıyla örtüşüyor.

İstemsiz kusma orucu bozar mı?

Hastalık, açlık ya da ani bir refleks sonucu gerçekleşen istemsiz kusma durumunda oruç geçerliliğini koruyor. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) aktarılan hadisine göre oruçlu bir kişi kendine hakim olamadan kusarsa, bu durum kazayı gerektirmiyor. Mideden ağza yükselen mide suyu veya balgam gibi sıvılar da bu kapsamda değerlendiriliyor ve orucu bozmadığı kabul ediliyor.

Bilerek kusmak orucu nasıl etkiler?

Kişinin kendi iradesiyle, kastederek ve ağız dolusu şekilde kusması durumunda ise oruç bozuluyor. Bu noktada mezheplerin görüşleri de birleşiyor. Şafii mezhebine göre kasıtlı kusma, mideye bir şey geri dönmese bile orucu bozuyor. Hanefi mezhebinde ise kusmanın ağız dolusu olması ve bilerek yapılması şartı aranıyor. Böyle bir durumda sadece kazanın yeterli olduğu belirtiliyor; kefaret gerekmiyor.

Kusma sonrasında ne yapılmalı?

Oruçluyken kusma yaşandığında ağıza gelen kusmuğun tükürülmesi ve ağzın temiz suyla çalkalanması gerekiyor. Kusulan madde tekrar yutulursa bu durum orucu bozuyor. Ayrıca kusan kişinin oruç niyetini koruyarak günün geri kalanında orucuna devam etmesi, istemsiz kusma söz konusu olduğunda dini açıdan herhangi bir sorun yaratmıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca kimdir?

Asıl adı Ahmet Mahmut Ünlü olan Cübbeli Ahmet Hoca, 27 Şubat 1965'te İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi aslen Giresun Göreleli. Daha 3-4 yaşlarındayken dini eğitime başlayan Ünlü, küçük yaşlardan itibaren cübbe giydiği için çevresindekiler tarafından "Cübbeli Ahmet" olarak anılmaya başlandı.

İsmailağa Camii'nde yetişen Hoca, Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa kolunun önde gelen isimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan özel eğitim aldı. 12 yaşında Rize'de başladığı ilmi tahsilini 20 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak 1980'de icazet aldı. İstanbul'a döndükten sonra ise 6 ayda hafızlığını bitirdi.

Lâlegül TV ve Lâlegül FM'de düzenli sohbet programları yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Resaili Ahmediyye" serisiyle yayımladığı risaleler ve kitaplarıyla geniş kitlelere ulaşıyor. Vaazları ve tartışmalı açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Hoca'nın iki eşinden 8 çocuğu bulunuyor.