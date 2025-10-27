Son Mühür / Yiğit Uzun- Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde Belediye Başkanı Ünal Yılmaz’ın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği programda muhtarlara hediye ettiği “Rolex” marka saatlerle ilgili tartışmalar büyüyor.

“Yaklaşık 40 bin TL değerinde” diyerek dağıtılan saatlerin, gerçekte Çin menşeli replikalar olduğu öne sürüldü.

40 BİN DENİLDİ, 1000 TL İDDİASI

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 19 Ekim’de düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğinde ilçedeki muhtarlara “jest” olarak her birine Rolex marka saat hediye etti. Ancak sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, saatlerin orijinalliği konusunda ciddi şüpheler doğurmuştu.

İddialara göre, Başkan Yılmaz’ın hediye ettiği modeller orijinal Rolex üretimi değil, pilli Quartz mekanizmalı Çin replikaları. Benzer modellerin internet satış sitelerinde 500 ila 1000 TL arasında satıldığı ifade ediliyor.

SAAT UZMANLARI: “ORİJİNAL OLAMAZ”

Son Mühür’ün görüştüğü saat uzmanları, görsellerdeki modellerin Rolex üretimi olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Uzmanlar şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fotoğraflardaki saatlerde model adı, taş dizimi, yazı fontları ve kasa oranları Rolex’in üretim standardıyla bağdaşmıyor. Üzerinde ‘Sky-Dweller’ yazan modelde, orijinal Rolex’te bulunması gereken yıllık takvim diski yok. Mekanizma pilli Quartz sistemli; Rolex bu segmentte üretim yapmaz. Bu ürünlerin tanesi 800 ila 1200 TL aralığında.”

Uzmanlara göre kutular da sahte. Gerçek Rolex kutularında dalgalı deri doku ve kabartma altın taç logosu bulunuyor. Fotoğraflardaki kutuların ise mukavva kaplama ve baskı logolu olduğu ifade edildi.

HUKUKİ BOYUTU, KAMU ZARARI VE MARKA İHLALİ

Son Mühür'ün görüştüğü uzmanlara göre iddialar doğruysa ve bu saatler belediye bütçesinden satın alındıysa, 40 bin TL üzerinden hesaplandığında 3 milyon 900 bin TL’ye yakın kamu zararı doğmuş olabilir. Bu durumda dosya, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, Sayıştay denetimi ve TCK 257 Görevi Kötüye Kullanma kapsamında değerlendirilebilir, eğer saatler Başkan Yılmaz’ın kendi cebinden alınmışsa, bu kez etik ihlal ve marka hakkına tecavüz hükümleri gündeme gelir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, sahte markalı ürünlerin dağıtımı ticari kazanç olmasa bile 1 ila 3 yıl hapisve para cezası gerektiren bir suçtur. Açıklamalarını yaptılar.

GERÇEK LÜKS DEĞİL, ETİK TARTIŞMA

Gerçek Rolex modellerinin piyasa fiyatı 8 ila 20 bin dolar arasında değişiyor. Kelkit’te dağıtılan modellerin ise C/D segment Çin replikası olduğu öne sürülüyor. Uzmanlara göre bu olay, ister kamu kaynağıyla ister kişisel bütçeyle yapılmış olsun, kamu göreviyle bağdaşmayan bir davranış niteliği taşıyor.

Bir kamu yöneticisinin görev unvanını kullanarak muhtarlara sahte lüks ürün dağıtması, hem etik hem de yasal açıdan ciddi soru işaretleri doğurdu. Sosyal medya yorumlarında bazı kullanıcılar, Sayıştay ve Gümüşhane Valiliği’nin konuyla ilgili inceleme başlatmasını bekliyor.