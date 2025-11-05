Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında kent genelindeki 574 muhtara özel afet yeleği dağıtmaya başladı. Uygulama ile muhtarların afet ve acil durumlarda daha görünür, güvenli ve koordineli biçimde görev alması hedeflendi.

Marmaris, Milas ve Yatağan’da dağıtımlar tamamlandı

Proje doğrultusunda ilk etapta Marmaris, Milas ve Yatağan ilçelerinde görevli muhtarlara yelek teslim edildi. Uygulamanın ilerleyen günlerde diğer ilçelerde de devam edeceği açıklandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, afet anlarında muhtarların etkin koordinasyon sağlaması için ekipman desteğini artırmayı planlıyor.

Muhtarlardan teşekkür mesajı

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı ve Danişment Muhtarı İlhan Şimşek, destekten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:“Bu yelekleri afet anlarında sahada daha görünür olmak için talep etmiştik. Ahmet Başkanımız talebimizi geri çevirmedi. Kendisine teşekkür ederiz.”

Küçük Dibekdere Muhtarı Serkan Boncuk ise, “Olası afet durumlarında muhtarların vatandaşlar tarafından kolayca fark edilmesi çok önemli. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kenan Diken ise, “Bu yeleklerin kullanılmasını gerektirecek bir durum yaşanmamasını dileriz ancak hazırlıklı olmamız şart. Başkanımızın desteği için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlarımız önceliğimiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Havva Atabey, dağıtımın Başkan Ahmet Aras’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini belirterek:“Muğla’daki tüm 574 muhtarımıza yeleklerini teslim edeceğiz. Amacımız muhtarlarımızın afet bilincini güçlendirmek ve olası risklere karşı hazırlığı artırmak.”

“Dayanışmanın sembolü”

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kamil Hakan Can, yeleklerin yalnızca bir ekipman değil, dayanışma göstergesi olduğunu söyledi:“Bu yelekler, afetlerde sorumluluğumuzun ve birlikte çalışma kararlılığımızın sembolüdür.”

Başkan Aras: “Muhtarlar sahadaki en kritik güç”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise muhtarların afet yönetimindeki rolünü vurguladı:“Muhtarlar yerel yönetimlerin en önemli halkasıdır. Afet anında en hızlı bilgiye ulaşan ve vatandaşla doğrudan temas eden kişilerdir. Onların görünür ve donanımlı olması büyük önem taşır. Muhtarlarımızla birlikte afetlere dayanıklı bir Muğla için çalışmayı sürdüreceğiz.”