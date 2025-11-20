Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneğinin işbirliğiyle hazırlanan Bornova Muhtarlar Akademisi Projesi, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonunda düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. 45 mahalle muhtarının katıldığı proje; dijital okuryazarlıktan iletişim eğitimine uzanan 6 aylık akademik bir program sunacak.

Proje; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda hibe almaya hak kazandı ve Türkiye’de muhtarlara yönelik en kapsamlı örnek modellerden biri olarak tanıtıldı. Açılış törenine; Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, akademisyenler, STK temsilcileri, muhtar dernekleri ve öğrenciler katıldı.

“İnstitüsyonlar arası uyum Bornova’da güçlü bir örnek”

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, proje sayesinde ilçedeki koordinasyonun daha da güçlendiğini ifade etti: “Böylesine değerli bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Muhtarlarımızın iletişim becerilerini güçlendirecek bu eğitim, kamu hizmetinin kalitesini artırma yolunda önemli bir adım. Bornova’daki kurumlar arasındaki uyum Türkiye’ye örnek. Üniversitemiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz aynı amaç doğrultusunda çalışıyor.”

Şahiner, belediyenin deprem riski nedeniyle yıkılan okul alanlarını otoparka dönüştürme kararını da örnek göstererek koordinasyonun gücünü vurguladı.

“Muhtarlığı bilimsel temele dayanan bir yapıya dönüştürüyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Muhtarlar Akademisinin Türkiye’de muhtarlık kurumuna yönelik hazırlanan en kapsamlı eğitim programlarından biri olduğunu belirtti: “Akademik bir tabana oturmayan, dijital dönüşümünü tamamlamayan hiçbir kurum sürdürülebilir bir şekilde yönetilemez. Dijitalleşen, hafızası olan, kurumsal kimliği güçlenen yapılar ayakta kalır. Amacımız muhtarlarımızı, belediyelerimizi ve tüm kamu birimlerini aynı bilgi düzeyiyle hareket eden güçlü bir yapıya dönüştürmek. Nihai hedefimiz, hemşehrilerimizin aldığı hizmetin kalitesini artırmaktır.”

Eşki, Bornova’da katılımcı, kapsayıcı ve dijitalleşmiş bir yerel yönetim modelini hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

“Katılımcılık, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik temelimiz”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise projenin akademik kısmında yer almaktan mutluluk duyduklarını şu sözlerle ifade etti: “Bu proje; merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, sivil toplumu ve akademiyi bir araya getiriyor. Eğitim modelimizi tasarlarken katılımcılık, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik temel ilkelerimiz oldu. Muhtarlarımız mahallelerimizin en önemli temsilcileri. Onların iletişim ve yönetim becerilerine katkı sunmak bizim için çok değerli.”

“Halka hizmet bu projeyle profesyonelleşiyor”

İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, projenin Türkiye için bir ilk niteliği taşıdığını belirtti: “Muhtarlık müessesesi kamunun ilk temas noktasıdır. İlk kez böyle kapsamlı bir proje hayata geçiriliyor ve üniversitenin akademik desteği bu yapıyı kurumsallaştırıyor. Halka hizmet bu projeyle profesyonelleşiyor.”

“Türkiye’de ilk kez Bornova’da uygulanacak bir model”

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler ise projenin önemli bir vizyon kazandıracağını belirtti:

“Muhtarlık kurumuna yönelik Türkiye’de ilk olacak kapsamlı bir projenin Bornova’da hayata geçmesinden gurur duyuyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”

6 aylık eğitim programı başladı

Program kapsamında 45 mahalle muhtarı 6 ay boyunca şu başlıklarda eğitim alacak:

Dijital okuryazarlık

Temel bilgisayar ve internet kullanımı

Etkili sosyal medya yönetimi ve dijital iletişim

Online toplantılar ve veri güvenliği

Topluluk önünde konuşma, dinleme ve not alma teknikleri

Etkili toplantı ve zaman yönetimi

Halkla ilişkiler ve etkili iletişim

Diksiyon, hitabet ve ikna kabiliyeti

Projenin sonunda muhtarların bireysel, mesleki ve kurumsal iletişim becerilerinin güçlenmesi; vatandaşlarla, kamu kurumlarıyla ve yerel yönetimle daha etkili, doğru ve güçlü iletişim kurmaları hedefleniyor.