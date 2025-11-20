İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün halen aktif olan güncel yapılanmasına yönelik olarak iki farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

ByLock kayıtları ve dijital materyaller belirleyici oldu

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütüldü. Yapılan incelemeler neticesinde, terör örgütü FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin belirlenmesinde, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olmaları, haklarında örgüt üyesi olduklarına dair çeşitli beyanların bulunması ve dijital materyallerde bu kişilerin kayıtlarının yer alması gibi somut deliller esas alındı. Bu deliller ışığında, örgütle bağlantıları deşifre edilen isimlere yönelik harekete geçildi.

İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, operasyonu gerçekleştirmek üzere koordineli bir çalışma yürüttü. Operasyonlar, İzmir'in merkez ilçeleri ve Bergama'nın yanı sıra, İstanbul'da da eş zamanlı olarak düzenlendi.

Gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyon sonucunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u başarılı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet birimleri, firari durumdaki diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.