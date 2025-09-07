Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda iktidara sert eleştirilerde bulundu.

Muharrem İnce’den iktidara salvolar

CHP’li İnce, açıklamasında başta emek olmak üzere pek çok değerin iktidar döneminde zarar gördüğünü kaydetti. ‘Adalet kurumu, devlete olan inanç, umutlarımız ve geleceğe dair beklentilerimiz bu dönemde istismar edildi, yıpratıldı’ diyen İnce, iktidarın toplumsal yapıyı da derinden etkilediğini söyledi. Ayrıca, AK Parti’nin ismine atıfta Bulunan İnce, ‘AK deyince akla beyaz değil, hesabı hiç sorulmamış yıllar geliyor’ diyerek, iktidarın şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışı sergilediğini ve toplumsal hafızada olumsuz izler bıraktığını vurguladı.

CHP’li İnce’nin paylaşımı ilgi gördü

Sosyal medyada İnce’nin paylaşımı kullanıcılar arasında ilgili görürken, söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Çalmak deyince emeğimiz, yıllarımız, geleceğimiz. Bozmak deyince adaletimiz, ahlakımız, birliğimiz, düzenimiz. Yıkmak deyince kurumlarımız, devlete olan inancımız, güvenimiz, umutlarımız. Yakmak deyince ormanlarımız, birikimlerimiz, hazinemiz ve AK deyince siz değil beyaz değil, temiz değil; hesabı hiç sorulmamış karanlık yıllar akla geliyor.”