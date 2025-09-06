CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetiyle ilgili iddialara adı karışan Gökmen Güneş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güneş, kendisinin heyette yer aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Herhangi bir davet almadım”

Güneş, yaptığı paylaşımda, “Sayın Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.

Kamuoyuna net mesaj

Kendisinin herhangi bir resmi süreçte yer almadığını vurgulayan Güneş, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Tartışmalar sürüyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyeti etrafında yaşanan isim tartışmaları siyasette gündem olmayı sürdürüyor. Güneş’in açıklaması, iddialara noktayı koyarken parti kulislerindeki hareketlilik devam ediyor.