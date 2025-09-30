Muhammed Salah, bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Galatasaray-Liverpool maçında teknik direktör Arne Slot’un kararıyla yedek kulübesinde yer alıyor. Liverpool’un maç kadrosunda herhangi bir sakatlık veya cezalılık durumu bulunmuyor; Salah kadroda ancak ilk 11’de sahada değil. Teknik heyet, taktik tercih gereği yıldız oyuncuyu yedek bırakmaya karar verdi.

Salah Galatasaray maçında neden oynamıyor?

Bu maç için Salah’ın fiziksel bir problemi olmadığı ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmasının beklendiği ifade ediliyor. Teknik direktör Arne Slot, hücum hattında farklı bir yapı tercih etmiş ve sahaya Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Florian Wirtz gibi isimlerle çıkıyor. Galatasaray karşısında Salah’tan ilerleyen bölümlerde skor veya oyun ihtiyacına göre yararlanılması bekleniyor.

Liverpool, son haftalarda Premier Lig ve Avrupa’daki yoğun tempoyu göz önünde bulunduruyor ve yıldız oyunculardan bazılarını dinlendirme yoluna gidebiliyor. Salah, bu geceki mücadelede tamamen teknik-taktik sebeplerle yedeğe çekildi; sakatlık veya ceza söz konusu değil. Taraftarlar ise Salah’ın oyuna girip girmeyeceğini merakla bekliyor.

Maçın ilk yarısında Galatasaray, Osimhen'in attığı penaltı golüyle Liverpool karşısında 1-0 üstünlük sağladı. Maçın ikinci yarısında Liverpool takımına Salah oyuna dahil oldu. Galatasaray'da Okan Buruk Osimhen'in yerine Icardi'yi oyuna aldı.

Maç kadroları

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)