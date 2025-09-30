Yarışın organizatörü GS Emilia adına konuşan Başkan Adriano Amici, kararın tamamen güvenlik gerekçeleriyle alındığını açıkladı. Amici, “Kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldık. Hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sporcular için ciddi riskler vardı” dedi.

Güvenlik gerekçesi ön planda

Amici, kararın sporcular, teknik ekipler ve seyircilerin güvenliği için alındığını vurguladı. Organizatörler, herhangi bir güvenlik tehdidinin yarışa gölge düşürmesini istemediklerini belirterek tedbirli davranmayı tercih etti.

Yarış 4 Ekim’de Bologna’da

Her yıl İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen Giro dell’Emilia bu yıl 4 Ekim’de gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel bisikletçilerin katılacağı yarış, takımların puan sıralamaları açısından da büyük önem taşıyor.