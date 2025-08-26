Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenebileceği, çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve kentin estetiğini artıran yeşil alan projelerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla kent genelinde yeşil alan miktarı 349 bin 847 metrekareden 791 bin 611 metrekareye çıkarıldı. Böylece Muğla, 441 bin 764 metrekarelik artışla yaklaşık iki kat daha fazla yeşil alana kavuştu.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirde park, bahçe, yol ve kavşak düzenlemeleri yenilenirken, bu alanlarda Muğla üretim kooperatiflerinde kadınların yetiştirdiği çiçekler kullanılıyor. Bu sayede hem estetik görünüm sağlanıyor hem de kadın üreticilere ekonomik katkı sunuluyor.

İki yeni park yolda

Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Bektaş Kent Belleği’nin yanında yapımına başlanan yeni parkın ardından ikinci bir park projesini de hayata geçirecek. İhalesi tamamlanan parkların içerisinde çocuk oyun grupları, oturma alanları, bitki heykelleri ve dinlenme alanları yer alacak.

Yeşil alanlar geri dönüştürülmüş suyla sulanıyor

Altyapı yatırımlarıyla modern arıtma tesisleri kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu tesislerden elde edilen geri dönüştürülmüş suları yeşil alan sulamalarında değerlendiriyor. Menteşe’deki yeşil alanların yüzde 90’ı Atık Su Arıtma Tesisi’nden sağlanan suyla sulanırken, diğer ilçelerde arıtma suyu arazözlerle taşınarak önemli miktarda su tasarrufu sağlanıyor.

Kurakçıl peyzaj ile tasarruf ve estetik

Yeşil alan çalışmalarında su tasarrufu öncelikli hedeflerden biri. Bu kapsamda belediye, 67 bin 683 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj uygulaması gerçekleştirdi. Yöresel bitkiler ve doğal taşların kullanıldığı bu düzenlemeler, su tüketimini minimuma indirirken kente estetik bir görünüm kazandırıyor.

Başkan Aras: “Bu mirası geleceğe taşıyacağız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yatırımların önemine vurgu yaparak, “Muğlamız doğası, ormanları ve tarihiyle özel bir şehir. Yeşil alan miktarını neredeyse iki katına çıkardık. Kadın üreticilerimizin emeği, arıtma suyunun yeniden kullanılması ve kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla hem doğayı koruyor hem de kentimize değer katıyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, çocuklarımızın güvenle oynayacağı alanları artırmaya devam edeceğiz” dedi.