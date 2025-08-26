Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaybolan yakınlarını kısa sürede bulabilmeleri amacıyla yeni bir sosyal projeyi hayata geçirdi. Google Play ve App Store üzerinden indirilebilen “Manisa İçin Acil” uygulamasına entegre edilen “Kayıp Alarmı” sistemi, özellikle Alzheimer hastaları, demans hastaları ve çocukların güvenliği için tasarlandı.

Sistem sayesinde, akıllı bileklik takan kişinin kaybolması halinde yakınları, uygulama üzerinden adı, soyadı, fotoğrafı, kişisel özellikleri, kıyafet bilgileri ve en son görüldüğü konumu girerek kayıp ihbarında bulunabiliyor. İhbarlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’ne ulaşıyor, onaylanan bildirimler ise uygulama kullanıcılarına harita üzerinde ve liste şeklinde gönderiliyor.

“Türkiye’de bir ilk”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Proje Sorumlusu Ezgi Sönmez, afet anlarında da kullanılan “Manisa İçin Acil” uygulamasının, “Kayıp Alarmı” özelliği ile Türkiye’de ilk kez böyle bir sistem sunduğunu belirtti. Sönmez, “Bu sistem özellikle çocuklar ve yaşlılar için önemli. Asılsız ihbarlar ise itfaiye ekiplerimiz tarafından engelleniyor. Her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Dutlulu: “Arama sürecini hızlandıracak”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, uygulamanın hem güvenliği hem de arama çalışmalarını hızlandıracağını vurguladı. Dutlulu, “Vatandaşlarımız sağlık sorunu yaşayan yakınlarını akıllı bileklik ile takip edebilecek. Kaybolma durumunda uygulama üzerinden yapılan ihbar, anında tüm kullanıcılara iletilecek ve ekiplerimiz hızla harekete geçecek. 17 ilçemizde kullanılabilecek bu sistem, Türkiye’de ilk olması açısından çok değerli” diye konuştu.

Başkan Dutlulu, projenin geliştirilmesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek, sistemin mümkün olduğunca az kullanılmasını temenni ettiklerini ancak olası kayıp vakalarında büyük fayda sağlayacağını ifade etti.