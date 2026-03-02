Uzmanların gerçekleştirdiği detaylı zemin etütleri ve sismik risk haritalarına göre, sıvılaşma tehlikesinin yüksek olduğu kıyı şeridi ve alüvyon ovaların aksine, İzmir'in bazı ilçeleri doğanın sunduğu sağlam zemin avantajıyla olası bir depremde çok daha dirençli bir profil çiziyor.

KAYALIK ZEMİNİN KORUYUCU GÜCÜ: BUCA VE YÜKSEK KESİMLER

Deprem anında binaların ayakta kalmasını sağlayan en hayati faktörlerin başında, inşa edildikleri topoğrafyanın jeolojik yapısı geliyor. Bu bağlamda, İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca, kentin geneline kıyasla oldukça sağlam bir zemin profiline sahip. Büyük ölçüde kayalık ve oturmuş bir zemin üzerine kurulu olan ilçede, sismik dalgalar yüzeye çıkarken enerjisini kaybediyor ve binalar üzerindeki sarsıntı yükü ciddi şekilde hafifliyor.

Benzer bir durum kentin diğer bölgeleri için de geçerli. Örneğin Bornova Ovası yüksek risk taşımasına karşın, ilçenin dağ yamaçlarına doğru uzanan Evka-3, Evka-4 ve Atatürk Mahallesi gibi yüksek kesimleri, yekpare kayaç yapısıyla depreme karşı kentin en dirençli noktaları arasında gösteriliyor. Karabağlar, Yeşilyurt, Balçova ve Narlıdere'nin de ovadan uzaklaşıp dağ eteklerine tırmanan kısımları, bu sağlam zemin avantajından doğrudan faydalanıyor.

KUZEYDEKİ DOĞAL KALKAN: BERGAMA VE KINIK

Körfez hattındaki yoğun tektonik hareketliliğin nispeten uzağında kalan İzmir'in kuzey ilçeleri, sismik tehlike haritalarında daha iç açıcı bir tablo sunuyor. Özellikle Bergama ve Kınık, hem kent merkezindeki aktif fay sistemlerine olan mesafeleri hem de binlerce yıllık jeolojik oluşumları itibarıyla sarsıntılardan çok daha az etkilenen bölgeler olarak dikkat çekiyor. Yeraltı su seviyesinin oldukça düşük olduğu, sertleşmiş zeminlerin hakim olduğu bu ilçelerde, depremlerde binaları yutan 'sıvılaşma' riski yok denecek kadar az. Dikili ve Aliağa'nın da denize sıfır olmayan, iç ve yüksek kesimleri, sağlam altyapılarıyla deprem dalgalarını sönümleme konusunda başarılı bir zemin karakteristiği sergiliyor.

YARIMADA'NIN ZEMİN AVANTAJI: ÇEŞME VE KARABURUN

İzmir'in batıya uzanan ucu Karaburun Yarımadası ve Çeşme, her ne kadar yakın çevrelerinde kendi aktif fay sistemlerini barındırsa da, zemin yapısının sunduğu fiziksel avantajla yıkım riskini minimize etmeyi başarıyor. Özellikle Karaburun, ismini de aldığı sarp ve kayalık coğrafyasının hakkını vererek, sismik dalgaların genliğini büyütmeden ve yapısını bozmadan doğrudan iletiyor. Bu sert zemin formasyonu, binaların alüvyon zeminlerdeki gibi beşik misali uzun uzun sallanmasını önleyerek rezonans riskini düşürüyor. Urla ve Çeşme'nin de kıyıdaki kumsallık ve sonradan doldurulmuş alanları hariç tutulduğunda, dağlık ve kayalık yamaçları kentin en güvenli oturum alanları listesinde üst sıralarda yer alıyor.