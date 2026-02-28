İzmirliler, Ramazan ayında nerede iftar yapabileceklerini merak ediyor. Kentin dört bir yanındaki restoranlar vatandaşlara; klasik iftariyeliklerden Osmanlı mutfağına, ocakbaşı kültüründen Ege lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede iftar menüleri sunuyor. Peki, İzmir'de iftar nerede yapılır? İzmir'de en iyi iftar menüsü hangi restoranda? İşte yanıtı...

İZMİR OCAKBAŞI VE KEBAP İFTAR MENÜLERİ

İzmir'de iftar denince akla gelen ilk seçeneklerden biri olan ocakbaşı ve kebap restoranları, bu yıl da zengin menüleriyle öne çıktı.

Tavacı Recep Usta (Alsancak): Michelin Rehberi'nin Bib Gourmand listesinde yer alan mekan, gelenekseli arayanlar için bir seçenek oluşturuyor. Menüde başlangıç olarak çorba ve bostane salatası sunulurken, ana yemekte sac tava, kaburga dolma ve fırında incik gibi iddialı et yemekleri yer alıyor.

Emektar Kebap (Bornova): Hacivat-Karagöz gösterileri ve canlı ney dinletisiyle Ramazan ruhunu yaşatan mekanlardan biri. İki farklı menü seçeneği sunan restoranda etli keşkek, tabak altı lahmacun gibi ara sıcakların yanı sıra beyti sarma ve tandır gibi ana yemekler tercih edilebiliyor.

Ciğerci Apo (Karşıyaka & Bayraklı): Güneydoğu mutfağını sevenler için ciğer şiş ve Adana kebap odaklı bir iftar sunuyor. Mekan, salaş ve samimi bir ortamda bol mezeli bir sofra vadediyor.

Köşebaşı ve Elez Ocakbaşı (Konak): Konak hattında hizmet veren bu iki mekan, fix menü konseptiyle çalışıyor. Köşebaşı'nda süzme mercimek çorbası ile başlayan iftar, çöp şiş ve kebap çeşitleriyle devam ederken; Elez Ocakbaşı'nda çiğ köfte, fındık lahmacun ve kuzu şiş gibi klasik tatlar masayı donatıyor.

DENİZ KENARI MEKANLARDAKİ İFTAR SEÇENEKLERİ

Körfez manzarasına karşı veya daha modern bir atmosferde orucunu açmak isteyenler için şehirde farklı alternatifler bulunuyor.

Sky 360 (Konak): Bir otelin çatı katında yer alan mekan, şehir manzarası eşliğinde iftar imkanı sağlıyor. Menüde kuru patlıcan dolması, zerdeçallı pilav ve ana yemekte kuzu tandır gibi seçenekler bulunuyor.

The Guru (Urla): Şehir kalabalığından uzaklaşıp doğa ile iç içe olmak isteyenler için Urla'daki bu mekan, patlıcan beğendi yatağında dana külbastı gibi daha rafine bir menü hazırladı.

Kare (Güzelbahçe): Modern atmosferiyle dikkat çeken mekan, dana tandır ve keşkek gibi doyurucu lezzetleri iftar sofrasına taşıyor.

İFTARDA BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ YEMEK İSTEYENLER İÇİN ALTERNATİFLER

Ramazan'da kırmızı et yerine daha hafif olan deniz ürünlerini tercih edenler için de alternatifler mevcut. Olta Balık (Bostanlı), klasik iftariyeliklerin yanına kalamar tava, tereyağlı karides ve ızgara levrek gibi deniz mahsullerini ekleyerek farklı bir iftar deneyimi sunuyor.

AÇIK BÜFE OTEL İFTARLARI

Kalabalık grupler ve çocuklu aileler için otel iftarları da İzmir'de sıkça tercih ediliyor. Swissôtel Büyük Efes (Alsancak), Café Swiss bünyesinde kurduğu açık büfe ile hizmet veriyor. Canlı fasıl müziği eşliğinde sunulan iftarda, geleneksel Türk mutfağının yanı sıra çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunları gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Editör Notu: Bu içerik tamamen okurları bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Haberde adı geçen işletmeler, oteller veya restoranlarla herhangi bir reklam anlaşması, ticari iş birliği veya tanıtım çalışması bulunmamaktadır.