İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan 2 Mart 2026 tarihli veriler, kentin barajlarında geçen yıla göre çok daha umut verici bir tablonun oluştuğunu kanıtlıyor. Şehrin en önemli su kaynaklarından biri olan Ürkmez Barajı, aktif doluluk oranında yüzde yüz seviyesine ulaşarak tamamen doluluk sağladı. Benzer bir başarı grafiği çizen Balçova Barajı ise doluluk oranını yüzde seksen sekiz virgül seksen üç seviyesine taşıyarak kentin su ihtiyacına büyük bir katkı sunuyor. Bu rakamlar, geçtiğimiz yılın aynı döneminde Ürkmez'de görülen yüzde yirmi yedi virgül on üç ve Balçova'daki yüzde otuz yedi virgül on dokuzluk seviyelerin çok üzerinde bir performans olarak kayıtlara geçiyor.

TAHTALI VE GÖRDES BARAJLARINDA KRİTİK YÜKSELİŞ

İzmir'in can damarı sayılan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde on beş virgül seksen üçlük düşük seviyeden yüzde otuz sekiz virgül seksen sekiz noktasına kadar yükseldi. Barajın toplam su hacmi şu an itibarıyla 131 milyon metreküpü aşarken, kullanılabilir su hacmi ise 111 milyon metreküp sınırını geçti. Kentin bir diğer önemli rezerv alanı olan Gördes Barajı'nda da sevindirici bir hareketlilik gözlemleniyor. Geçen yıl yüzde altı virgül sıfır iki ile alarm veren baraj, güncel verilerde yüzde yirmi yedi virgül seksen doluluk oranına ulaşarak toplamda 137 milyon metreküp su hacmini yakaladı.

ALAÇATI KUTLU AKTAŞ BARAJI DOLULUKTA ZİRVEYİ ZORLUYOR

Turizm bölgeleri için kritik önem taşıyan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı, geçtiğimiz yılın yüzde on dokuz virgül yetmiş altılık doluluk oranını geride bırakarak yüzde yetmiş iki virgül sıfır iki seviyesine ulaştı. Barajdaki kullanılabilir su hacmi 11,5 milyon metreküp seviyesine yaklaşırken, göl su yükseltisi ise 18,01 metre olarak ölçüldü. İzmir genelindeki tüm barajlarda bir önceki yıla göre yaşanan bu devasa artışlar, kentin önümüzdeki yaz dönemi için su güvenliğini önemli ölçüde pekiştiriyor. İZSU verileri, kentin toplam su hacminin geçen yılki seviyelerin iki ila üç katına çıktığını açıkça ortaya koyuyor.