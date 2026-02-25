İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel rakamları kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde alarm veren su seviyelerinin, bu yıl itibarıyla yerini büyük bir toparlanma sürecine bıraktığı resmi verilere yansıdı. Şehir genelindeki beş ana barajın tamamında bir önceki yıla kıyasla aktif doluluk oranlarında keskin bir artış kaydedildi.

İZMİR BARAJLARINDA GÜNCEL DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?

Şehrin en büyük su kaynağı konumundaki Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 37,81 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yalnızca yüzde 15,36 bandında kalmıştı.

Geçen yıl kuruma noktasına gelerek yüzde 6,07 doluluğa gerileyen Gördes Barajı'nda ise güncel seviye yüzde 26,61 olarak ölçüldü. Rakamlar, su rezervlerindeki kritik eşiğin aşıldığını net bir şekilde gösteriyor.

HANGİ BARAJ YÜZDE YÜZ DOLULUK SEVİYESİNE ULAŞTI?

Tablodaki en dikkat çekici veri Ürkmez Barajı'ndan geldi. İZSU'nun 25 Şubat tarihli raporuna göre, Ürkmez Barajı'ndaki aktif doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşarak tam kapasiteyi gördü. Bu barajda geçen yılki doluluk oranı yüzde 27,28 olarak kayıtlara geçmişti.

Bir diğer güçlü yükseliş ise Balçova Barajı'nda yaşandı. Geçtiğimiz yıl yüzde 37,19 seviyelerinde seyreden Balçova Barajı, güncel tabloda yüzde 86,16'lık aktif doluluk oranına ulaşarak zirveyi takip etti.

ALAÇATI KUTLU AKTAŞ BARAJI'NDA SON DURUM NE?

Özellikle yaz aylarında turizm merkezlerinin su ihtiyacını sırtlayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda da tablo umut verici bir seviyede bulunuyor. Geçen sene şubat ayında yüzde 20,26 seviyelerinde olan baraj, an itibarıyla yüzde 72,32'lik aktif doluluk oranına ulaştı.

Kullanılabilir su hacmindeki bu yükselişler, önümüzdeki yaz dönemi için kentin su güvenliğini büyük ölçüde sağlamlaştırdı.