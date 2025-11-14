Türkiye genelinde geniş çaplı yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Muğlaspor’da, Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıyanç, hem temiz futbol çağrısı yaptı hem de soruşturmanın işleyişine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

“Temiz futbol isteyen kulüplerin başındayız”

Başkan Kıyanç, Muğlaspor’un her zaman adil ve etik bir futbol düzeninden yana olduğunu vurguladı:

“Türkiye’de temiz futbolu en çok isteyen kulüplerden biriyiz. Hatta belki de ilk üçte yer alıyoruz. Bu sürecin sonuna kadar arkasındayız. Türk futbolunun daha şeffaf ve temiz bir yapıya kavuşması için her türlü bedeli ödemeye hazırız.”

“Bahis oynamak ayrı, maçlara etki etmek ayrı şeydir”

Kıyanç, kamuoyunda yanlış algılar oluştuğunu belirterek, bahis soruşturmasının kapsamının iyi anlaşılması gerektiğini söyledi:

“Türkiye’de bahis oynamak yasal. Federasyonun ana sponsorlarının çoğu da zaten bahis firmaları. Buradaki sorun, futbolcuların bahis oynamasıdır. Bu bir disiplin suçudur, evet; yanlış ve kusurludur. Ancak bir futbolcu bahis oynadı diye doğrudan maçlara etki ettiğini söylemek doğru değildir. Böyle bir durum varsa bu zaten şike kapsamına girer ve savcılık konusu olur.”

“Soruşturma yanlış algı oluşturdu”

Kıyanç, soruşturma sürecinde 1024 futbolcu ve hakemin tespit edildiğini hatırlatarak, illegal bahis yerine yasal platformların kullanıldığını vurguladı:

“Bahsi geçen isimler kendi TC kimlik numaralarıyla yasal bahis sitelerine üye olmuş kişiler. Buradaki ana amaç, devletin de defalarca belirttiği gibi kaçak bahisle mücadeledir.”

“TFF ile 3,5 saatlik toplantı gerçekleştirdik”

Kıyanç, kulüp olarak kapsamlı bir araştırma yaptıklarını ve futbolcularıyla görüştüklerini aktarırken, TFF yönetimiyle uzun bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade etti:

“Futbolcularımızın beyanlarına güvendik. 2. ve 3. ligdeki futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Suçu kanıtlanmayan hiç kimseye suçlayıcı bir dil kullanılmaması gerektiğini TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu’na da ilettik.”

“Disiplin sevkleri usul açısından durdurulmalı”

Sürecin adil şekilde yürütülmesi için disiplin işlemlerinin askıya alınması gerektiğini belirten Kıyanç, çağrısını şu sözlerle yaptı:

“Usul sebebiyle bu sevklerin dondurulması gerekiyor. Kapsamlı bir soruşturma tamamlandıktan sonra gerekiyorsa sevkler o zaman yapılmalıdır.”