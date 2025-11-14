Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Büyükşehir Katı Atık Depolama Tesisi'ne doğru seyir halinde olan Menteşe Belediyesi'ne ait çöp kamyoneti, motor kısmından alev alarak paniğe neden oldu. Araç şoförünün durumu fark eder etmez gösterdiği hızlı müdahale, yangının kamyonetin tamamına ve çevreye yayılmasını engelleyerek olası bir faciayı önledi.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Yangını fark eden sürücü, aracı hemen durdurarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, motor bölümünde çıkan yangını tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmalarını tamamladı.

Maddi hasar oluştu, soruşturma başlatıldı

Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirici bulunurken, kamyonetin motor kısmında önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme ve soruşturma başlattı. Önümüzdeki günlerde yapılacak teknik analizlerle yangının kaynağı netleştirilecek.