Son Mühür - Gençlerin yerel yönetime doğrudan katılımını güçlendirmek, fikir ve önerilerini karar alma süreçlerine taşımak amacıyla kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, tanışma toplantısıyla çalışmalarına başladı. Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Nur Demirkıran da katıldı ve deneyimlerini paylaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Haziran 2025 tarihli meclis kararıyla kurulan Gençlik Meclisi’nde başkanlık görevine, 31 Ekim 2025’te yapılan genel kurulda Muzaffer Cantekin seçildi. Meclis; gençlerin karar süreçlerine katılımını artırmayı ve demokratik mekanizmalar üzerinde deneyim kazanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Gençlerden destek ve katılım mesajları

Azra Hilal Coşkun (Üye):

“Üniversite kontenjanından başvurdum. Öğrencilerin eksiklerini ve taleplerini daha iyi yansıtmak istiyorum. Gençlik Meclisi’nin çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu oluşum için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Av. Mehmet Aslan (Yönetim Kurulu Üyesi):

“Gençlik Meclisi’nin hem Muğla’ya hem gençlere büyük katkı sağlayacağından eminiz. Gençler kendilerine ses olmamızı istiyor; bu sorumluluğu taşıyacağız.”

Emre Vural (Üye):

“Gençlik Meclisi, modern toplum sözleşmesinin günümüzdeki en önemli araçlarından biridir. Gençlik geleceğin değil bugünün gücüdür. Bu oluşum için Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederiz.”

Yusuf Doğan Eren (Üye):

“Muğla’nın gençleri çok enerjik ve çalışkan fakat kendimizi ifade edeceğimiz bir alan yoktu. Bu meclis önemli bir boşluğu doldurdu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın enerjisi bize güç veriyor.”

Antalya Gençlik Meclisi’nden destek mesajı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Nur Demirkıran:

“Muğla Gençlik Meclisi kurulurken destek verdik. Bu yapı; gençlerin sesinin yerelden merkezi yönetime ulaşmasının en güçlü köprülerinden biridir. Muğla açısından çok değerli bir adım.”

“Muğla’da gençlerin söz hakkı var”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Cantekin, “Gençlik Meclisi gençlerin projelerde ve kararlarda söz sahibi olmasını sağlıyor. Artık Muğla’da gençlerin de bir söz hakkı var” dedi.

“Vizyoner bir proje”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, Gençlik Meclisi’nin Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın vizyoner bir projesi olduğunu vurguladı: “Amacımız gençleri yönetime dâhil etmek ve farkındalık oluşturmak. Meclis kısa sürede güçlü bir yapıya ulaştı.”

Başkan Ahmet Aras: “Gençlik Meclisi, gençlerin söz hakkını güçlendiriyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerin yerel yönetime katılımını şu sözlerle değerlendirdi: “Gençlik Meclisi, Muğla’da gençlerin söz hakkını güçlendiren önemli bir adımdır. Gençlerin enerjisi ve vizyonu kentimizin geleceği için büyük değer taşıyor. Bu yapıyla gençlerin projelerde, kararlarda ve kent yönetiminde daha etkin rol almasını desteklemeye devam edeceğiz. Meclise katkı veren tüm gençlere teşekkür ediyorum.”