Son Mühür - Aydın’da gerçekleştirilen Türkiye Hemsball Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları büyük başarı elde etti. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Kız–Erkek Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası, Nazilli Rıdvan Dilmen Spor Salonu’nda yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından 30 takım ve 140 sporcu katılırken, Muğla temsilcileri performansıyla öne çıktı.

Takım ve bireyselde iki Türkiye Şampiyonluğu

Büyükler kategorisinde Sıla Aleyna Çelebi ve Aleyna Satılmış takım halinde Türkiye Şampiyonluğu kazanırken, bireysel kategoride de Aleyna Satılmış Türkiye Şampiyonu oldu.

Ayrıca;

Büyükler bireysel kategorisi: Aleyna Satılmış – Türkiye üçüncülüğü

Genç kızlar ferdi kategorisi: Berfin Dilek Yiğit – Türkiye üçüncülüğü

Genç kızlar takım kategorisi: Elma Dere ve Gamze Çiftçioğlu – Türkiye üçüncülüğü

Muğla sporcuları toplamda beş madalya ile turnuvayı tamamladı.

“Sporcularımızla gurur duyuyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, elde edilen başarı üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Aydın’da düzenlenen şampiyonada sporcularımız iki Türkiye Şampiyonluğu ve üç Türkiye üçüncülüğü kazandı. Sporcularımıza destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, antrenörlerimize ve ailelere teşekkür ediyorum. Sporcularımız Muğla’yı ulusal arenada en iyi şekilde temsil etti.”

Başkan Aras: “Bu başarı daha büyük zaferlerin habercisi”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Muğla’yı gururla temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kazanılan her madalya disiplinli çalışmanın ve ekip ruhunun bir sonucudur. Bu başarıların gelecekte çok daha büyük zaferlere kapı açacağına inanıyorum. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve ailelere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz.”