Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 67 yaşındaki Sıtkı Uygun, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Kızılyaka Mahallesi’nde yaşandı.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolde, Sıtkı Uygun’un çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesi sürüyor

Kaza sonrası jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaza bölge halkında büyük üzüntü yaratırken, yol güvenliği konusunda önlemler alınması için çağrıda bulunuldu.