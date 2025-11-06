Muğla'nın turizm merkezi Bodrum'da, doğal dokuyu koruma ve kent estetiğini sağlama çabaları kapsamında çevre kirliliğine geçit verilmiyor. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bu yıl içerisinde yapılan yoğun denetimler sonucunda, çevreyi ve kamusal alanları kirlettiği belirlenen toplam 524 kişi ve işletmeye yönelik caydırıcı nitelikte cezai işlem uygulandığı bildirildi. Uygulanan para cezalarının toplam tutarı ise 1 milyon 643 bin 748 liraya ulaştı. Belediye, bu kararlı adımlarla hem yerel halkı hem de misafirleri çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyor.

Denetimler otobüs firmalarına odaklandı

Zabıta ekiplerinin denetim ve saha çalışmaları, sadece bireysel kirleticilerle sınırlı kalmadı; özellikle toplu taşıma ve turizm sektöründe faaliyet gösteren büyük araçların çevreye verdiği zarara odaklanıldı. Güvercinlik, Torba ve Kızılağaç gibi otobüslerin yoğun olarak mola verdiği ve park ettiği bölgelerdeki yol kenarlarında biriken atıklar titizlikle incelendi. Yapılan detaylı araştırmalar ve geriye dönük tespitler sonucunda, yol kenarlarına gelişi güzel çöp bıraktığı belirlenen otobüs plakaları ve bu araçlara ait firmalar hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince idari yaptırımlar uygulandı. Bu uygulamalarla, transit geçiş güzergahlarının ve mola alanlarının temiz tutulması hedefleniyor.

Yıl boyunca süren mücadelede net bilançolar

Bodrum Belediyesi'nin 2025 yılı boyunca aralıksız sürdürdüğü bu kararlı mücadele, ciddi bir mali bilançoyu da beraberinde getirdi. Sadece çevre kirliliği ile ilgili değil, aynı zamanda kent yaşamını ve trafik düzenini aksatan kural ihlallerine de aynı hassasiyetle yaklaşıldı. Özellikle, belediye tarafından belirlenen park ve duraklama alanları dışında rastgele park eden otobüs ve benzeri ticari araçlara da ilgili kanun maddeleri çerçevesinde cezalar kesildi. Belediye yetkilileri, kesilen bu cezaların amacının gelir elde etmekten ziyade, Bodrum'un doğal güzelliklerinin korunmasına yönelik toplumsal bilinci yükseltmek ve kurallara uymayı alışkanlık haline getirmek olduğunu belirtiyor.