Muğla'nın Datça ilçesinin simgelerinden biri haline gelen ve her yerden görünen 'Önce Vatan' yazısı için harekete geçen 20 gönüllü genç, zamanla solan ve hasar gören yazıyı yeniledi. Datça’nın İskele Mahallesi’nde yaşayan 20 gönüllü genç, ilçenin hem havadan hem karadan hem de denizden görülebilen simgelerinden biri olan "Önce Vatan" yazısını temizleyip yeniden boyayarak önemli bir çalışmaya imza attı.

Gençlerin duyarlı davranışı takdirle karşılandı

Yıllardır tepede gururla duran ve Datça’ya gelen misafirlere vatan sevgisini hatırlatan yazı, zamanla güneş, rüzgar ve yağış nedeniyle solmuştu. Durumu fark eden mahalle gençleri, tamamen gönüllü bir şekilde bir araya gelerek bölgenin simgesine yeniden hayat vermek için çalışma başlattı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yenileme çalışması, çevre temizliğiyle başladı. Gençler önce alanı çöplerden ve yabani otlardan arındırdı, ardından yazıyı dikkatlice boyayarak daha belirgin ve canlı hale getirdi.

Çalışmaya katılan gönüllüler, amaçlarının Datça’nın önemli bir simgesine sahip çıkmak ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Gençlerin duyarlı davranışı, ilçe halkı tarafından da takdirle karşılandı.