Edinilen bilgilere göre, Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında görev yapan yangın söndürme uçağı, henüz bilinmeyen bir acil iniş yaptı.

Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi!

İnişin ardından bölgeye hızla arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçakta görevli pilotun güvenliği için kısa sürede müdahalede bulundu.

Pilotun durumu iyi!

İlk belirlemelere göre pilotun kazadan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Yangın söndürme uçağının neden acil ve sert iniş yaptığı henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili teknik incelemelerin başlatıldığı, kesin nedeninin yapılacak araştırmaların ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

Bakan Yumaklı'dan açıklama!

Olayla ilgili olarak açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Denizli Buldan'daki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla Milas Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar köyüne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." dedi.