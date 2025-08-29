Kaza, saat 13.00 sıralarında Bodrum’un Yalıçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki S.A.’nın kullandığı 48 VD 176 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 48 AHF 466 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

Sağlık ekipleri olay yerinde!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Adli Tıp’a kaldırıldı

Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Rıdvan Acar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Araç sürücüsü gözaltında!

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü S.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çalışmak için Bodrum’a gelmişti!

Van nüfusuna kayıtlı olan 23 yaşındaki Rıdvan Acar’ın, Bodrum’a çalışmak amacıyla geldiği öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Acar’ın ölümü, yakınlarını ve bölge halkını yasa boğdu.