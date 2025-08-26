Muğla, 2021-2022 yıllarında tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele etmişti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yanan sahaları yeniden yeşillendirmek amacıyla Gökova, Seydikemer ve Aydın fidanlıklarında 2025 yılı sonuna kadar 5 milyon fidan üretmeyi planlıyor. Üretilen fidanlar, yanan sahalarda ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak.

Fidan Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Üretilecek fidan türleri, orman, süs, peyzaj ve gelir getirici olarak gruplandırılıyor:

Ağaçlandırma türleri: Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı, Sedir

Süs bitkileri: Papatya, Begonvil, Yasemin, Zakkum, Japon Gülü, Leylak, Hanımeli

Gelir getirici türler: Defne, Sığla, Badem, Fıstıkçamı, Dut, İncir, Hünnap, Keçiboynuzu, Adaçayı, Sakız

Bu sayede yanan orman alanları yeniden ağaçlandırılırken, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara da ek gelir sağlanıyor.

Orman Köylüsü Kadınlar Fidan Üretiminde Görev Alıyor

Fidan üretimi sürecinde, orman köylüsü kadınlar aktif rol alıyor. Fidanlık müdürlüklerinde çalışan kadınlar, üretim sahalarının bulunduğu kırsal mahallelerden seçiliyor. Orman kooperatifleri aracılığıyla yürütülen bu çalışmalar, köylü kadınlar için ekonomik bir gelir kapısı oluşturuyor.

Gökova Fidanlık Müdürlüğü Bölgenin Fidan Ambarı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde üç fidanlık merkezi bulunuyor: Gökova, Seydikemer ve Aydın. Gökova Fidanlık Müdürlüğü, yıllık 3 milyon 500 bin adet fidan üretimiyle bölgenin ana fidan merkezi konumunda. Geri kalan 1 milyon 500 bin adet fidan ise Seydikemer ve Aydın fidanlıklarında üretilecek.

2025 Hedefleri ve Gelir Getirici Türler

Gökova Fidanlık’ta 2025 hedefi 3 milyon 500 bin fidan üretmek. Yaklaşık 3 milyon fidan yanan sahalar ve diğer ağaçlandırma alanlarında kullanılacak. Üretim kapsamında ayrıca:

292 bin yapraklı orman ağacı

123 bin çalı

310 bin gelir getirici tür

5 bin aşılı meyve türü

17 bin tıbbi aromatik bitki

Üretilen gelir getirici türler, kırsal mahallelerde dikilerek vatandaşların ekonomik gelir sağlamasına katkıda bulunuyor.