Muğla, 2021-2022 yıllarında tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele etmişti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yanan sahaları yeniden yeşillendirmek amacıyla Gökova, Seydikemer ve Aydın fidanlıklarında 2025 yılı sonuna kadar 5 milyon fidan üretmeyi planlıyor. Üretilen fidanlar, yanan sahalarda ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak.
Fidan Çeşitleri ve Kullanım Alanları
Üretilecek fidan türleri, orman, süs, peyzaj ve gelir getirici olarak gruplandırılıyor:
-
Ağaçlandırma türleri: Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı, Sedir
-
Süs bitkileri: Papatya, Begonvil, Yasemin, Zakkum, Japon Gülü, Leylak, Hanımeli
-
Gelir getirici türler: Defne, Sığla, Badem, Fıstıkçamı, Dut, İncir, Hünnap, Keçiboynuzu, Adaçayı, Sakız
Bu sayede yanan orman alanları yeniden ağaçlandırılırken, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara da ek gelir sağlanıyor.
Orman Köylüsü Kadınlar Fidan Üretiminde Görev Alıyor
Fidan üretimi sürecinde, orman köylüsü kadınlar aktif rol alıyor. Fidanlık müdürlüklerinde çalışan kadınlar, üretim sahalarının bulunduğu kırsal mahallelerden seçiliyor. Orman kooperatifleri aracılığıyla yürütülen bu çalışmalar, köylü kadınlar için ekonomik bir gelir kapısı oluşturuyor.
Gökova Fidanlık Müdürlüğü Bölgenin Fidan Ambarı
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde üç fidanlık merkezi bulunuyor: Gökova, Seydikemer ve Aydın. Gökova Fidanlık Müdürlüğü, yıllık 3 milyon 500 bin adet fidan üretimiyle bölgenin ana fidan merkezi konumunda. Geri kalan 1 milyon 500 bin adet fidan ise Seydikemer ve Aydın fidanlıklarında üretilecek.
2025 Hedefleri ve Gelir Getirici Türler
Gökova Fidanlık’ta 2025 hedefi 3 milyon 500 bin fidan üretmek. Yaklaşık 3 milyon fidan yanan sahalar ve diğer ağaçlandırma alanlarında kullanılacak. Üretim kapsamında ayrıca:
-
292 bin yapraklı orman ağacı
-
123 bin çalı
-
310 bin gelir getirici tür
-
5 bin aşılı meyve türü
-
17 bin tıbbi aromatik bitki
Üretilen gelir getirici türler, kırsal mahallelerde dikilerek vatandaşların ekonomik gelir sağlamasına katkıda bulunuyor.