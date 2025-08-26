Muğla’nın Marmaris ilçesi, bugün Marmaris Gümrüklü Limanı’na yanaşan iki büyük yolcu gemisi ile turizmde hareketlilik yaşadı. Antalya’nın Kaş ilçesinden gelen Fransa bayraklı Club Med 2 ve Bodrum’dan Marmaris’e gelen Malta bayraklı Azamara Pursuit, ilçeye yüzlerce turist getirdi.

Gemiler ve yolcu sayıları

Sabah saatlerinde Club Med 2, 258 yolcu ve 211 mürettebatla Marmaris’e ulaştı. Çoğunluğu Fransız turistlerden oluşan gemi, akşam saat 18.00’de Yunanistan’ın Santorini Limanı’na hareket etti.

Aynı gün Bodrum’dan yola çıkan Azamara Pursuit ise 670 yolcu ve 393 mürettebatla ilçeye demir attı. Yolcuların büyük çoğunluğu Amerikalı turistlerden oluşuyor. Geminin akşam saat 18.00’de Kos’a doğru hareket edeceği belirtildi.

Turistler ilçeye katkı sağladı

Gemilerden inen yolcuların bir kısmı düzenlenen turlarla Marmaris’in doğal güzelliklerini keşfederken, bazıları çarşı merkezinde alışveriş yaptı.