Muğla'nın Datça ilçesinde dalış yapan bir dalgıcın vurgun yemesi, geniş çaplı bir kurtarma operasyonunu başlattı. İlk müdahalesi Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki basınç odasında yapılan dalgıç, daha ileri tedavi için İzmir'e nakledildi.

Çok aşamalı kurtarma operasyonu

Olayın ardından ilk olarak Marmaris'teki askeri üsse götürülen dalgıcın durumunun kritik olduğu ve daha donanımlı bir hastanede tedavi görmesi gerektiği kararlaştırıldı. Bu karar üzerine, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda harekete geçildi. Dalgıç, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait tam donanımlı bir deniz ambulansıyla Datça'daki Körmen Limanı'ndan Bodrum'a tahliye edildi.

Dalgıcın tedavisi İzmir'de sürüyor

Bodrum'a ulaştırılan dalgıç, buradan ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman ekiplerin gözetiminde olan dalgıcın tedavi süreci devam ediyor. Olay, profesyonel dalış operasyonlarında dahi meydana gelebilecek riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.