Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’de 30 Ağustos saat 21.00’de başlayan ve 1 Eylül saat 05.00’e kadar sürmesi planlanan 32 saatlik su kesintisi, Menemen Yahşelli Mahallesi’nde bulunan 2.2 metre çapındaki ana isale hattında meydana gelen patlak nedeniyle gündeme gelmişti.

Kesinti nedeniyle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Karabağlar ve Menemen ilçelerine su verilemeyeceği açıklanmış, vatandaşlar mağduriyet yaşamıştı.

Çalışmalar hız kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU ekipleri, arızanın giderilmesi için yoğun mesai yaptı. Yapılan son açıklamada, onarım çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiği ve beklenen süreden daha erken şekilde şebekeye su verileceği duyuruldu.

Sular bu akşam geliyor

İZSU yetkilileri, kesinti yapılan ilçelere bugün saat 22.00’den itibaren kademeli olarak su verilmeye başlanacağını açıkladı. Böylece planlanan 32 saatlik kesinti, daha erken sona ermiş olacak.

Bazı bölgelere su geç ulaşabilir

Yetkililer, suyun kademeli olarak şebekeye verileceğini belirterek, basınç ayarlamalarının zaman alabileceğini, bu nedenle bazı bölgelerde suyun biraz daha geç ulaşabileceğini ifade etti.