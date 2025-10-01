Son Mühür - Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman’ın yaşamını konu alan “Vali Hanım” belgeselinin galası, Cumhuriyet’in 102. yılı armağanı olarak Muğla’da gerçekleştirilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan belgesel, 30 Ekim’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

İlk kadın valinin öyküsü beyazperdede

Gazeteci-yazar Özlem Özdemir’in yapımcılığını, Gülay Ayyıldız Yiğitcan’ın yönetmenliğini üstlendiği “Vali Hanım” belgeseli, Lale Aytaman’ın 1991-1996 yılları arasında Muğla’da sürdürdüğü valilik dönemini ve cesur bir kadın olarak verdiği mücadeleleri anlatıyor. Belgeselde Aytaman’ın hayatından kesitler, cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadele ve gerçekleştirdiği projeler kendi anlatımıyla aktarılıyor.

“Kadınları unutturmamak borcumuz”

Yapımcı Özlem Özdemir, projenin çıkış noktasını şu sözlerle dile getirdi: “Cumhuriyet sayesinde kendilerine biçilen rollerin dışına çıkan öncü Türk kadınlarının hikâyelerini aktarmayı görev edindim. Dünyada öncü kadınlar eserlerle yaşatılırken biz isimlerini bile unutmuşuz. Lale Aytaman’ın yaşamını görünür kılmak, gençlere ilham vermek için bu belgeseli hazırladım. Projeye destek veren Başkan Ahmet Aras’a teşekkür ederim.”

“Gençlerimize ışık tutacak”

Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, belgeselin hazırlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “1991’de Muğla’ya vali olarak atandığımda arzum başarılı olmak ve benden sonra birçok kadın valinin göreve gelmesiydi. Belgeselin, gençlere başarı yolunda ışık tutmasını ve kadın-erkek eşitliğine katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

“Cumhuriyet’in kadınlara açtığı yolun sembolü”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise belgeselin önemini şu sözlerle vurguladı: “Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri, kadınların hayatın her alanında eşit şekilde var olabilmesidir. Lale Aytaman bu kazanımın en güçlü sembollerinden biridir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu esere katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Cumhuriyet’in 102. yılında bu belgeseli Muğlalılarla buluşturmak, Cumhuriyet’e ve kadınların toplumdaki yerine saygımızın en anlamlı göstergelerinden biridir.”