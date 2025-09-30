52 yaşındaki Şaban Ataş, 22 Mart 2024’te kaybolmuş, yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan aramalar sonuçsuz kalmıştı.

Olay, eski eşi Emine Karabulut’un ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı itirafla aydınlanmış ve Ataş’ın cansız bedeni canlı yayında bulunmuştu.

Sanıkların savunmaları ve çelişkili ifadeler

Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Emine Karabulut (44), Burhanettin Öztürk (46) ve Mert Ataş (23) SEGBİS üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan Durkadın Karabulut (85) salonda hazır bulundu.,

Mert Ataş, cinayete katılmadığını savunarak yalnızca “taşıma eyleminde bulunduğunu” ve pişman olduğunu söyledi.

Emine Karabulut, cinayeti Burhanettin Öztürk’ün işlediğini iddia etti ve tehdit altında kaldığını belirtti.

Burhanettin Öztürk ise tüm suçlamaları reddederek “İftiraya uğradım, sanıkları tehdit etmedim” dedi.

Durkadın Karabulut, cinayetin bizzat Burhanettin tarafından işlendiğini ileri sürdü.

Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, 15 dakikalık aranın ardından kararını açıkladı:

Emine Karabulut: Tasarlayarak kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca hırsızlıktan 7 yıl 6 ay hapis

Burhanettin Öztürk: Tasarlayarak kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca hırsızlıktan 7 yıl 6 ay hapis

Mert Ataş: Suç delillerini gizlemekten 4 yıl hapis, yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye

Durkadın Karabulut: Suç delillerini gizlemekten 4 yıl hapis

Olayın geçmişi

Ataş’ın kaybolmasının ardından savcılık geniş çaplı soruşturma başlatmış, aile üyeleri teknik takibe alınmıştı.

Müge Anlı’daki canlı yayında Emine Karabulut’un itirafları üzerine ceset ormanlık alanda bulunmuştu. Ayrıca, cinayetin ardından Ataş’a ait banka hesaplarındaki 36 bin TL’nin sanıklar tarafından çekildiği ortaya çıkmıştı.