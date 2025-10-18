Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile altın ele geçirildi.

Binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Ekiplerin yaptığı aramalarda 24 bin 152 adet uyuşturucu, 295 gram uyuşturucu, 46 gram uyuşturucu, 16 gram uyuşturucu, 9 gram uyuşturucu, 8 gram uyuşturucu ve 5 adet A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu bulundu. Ayrıca, 2 adet hassas terazi, 61 bin 510 TL, 5 Euro ve 17 gram altına da el konuldu.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen paralar inceleniyor

Operasyonda ele geçirilen para ve altınların, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiriliyor. Elde edilen materyallerin, laboratuvar ve kriminal incelemelerle suç bağlantılarının tespit edilmesi bekleniyor.

30 şüpheli hakkında adli işlem

Operasyon kapsamında toplam 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 17 kişi uyuşturucu kullanmak suçundan, 13 kişi ise uyuşturucu madde imal ve satmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

10 tutuklama, 1 adli kontrol kararı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.